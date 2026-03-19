España cae al noveno puesto como productor mundial de vehículos tras recortar la fabricación un 11% en febrero

España dejó de ser en febrero el octavo productor mundial de vehículos. Desde el pasado mes se sitúa como noveno fabricante mundial tras reducir la producción en febrero un 11,3%, con 189.095 unidades fabricadas, según datos de la patronal de fabricantes (Anfac).

De esta manera, el buen inicio productivo registrado en enero no tuvo continuidad en febrero. ¿La razón? Las factorías españolas continúan con sus procesos de transformación para acoger la producción de vehículos eléctricos. Pero también por una caída en las exportaciones del 12,1% en febrero, hasta las 157.474 unidades, debido a la caída de la demanda procedente de mercados clave en Europa como Francia o Alemania.

Con todo, la producción española de vehículos en los dos primeros meses del año cayó un 5,1% en la comparativa interanual, hasta las 362.501 unidades. Asimismo, las exportaciones de vehículos con sello Made in Spain cayeron un 6,3%, hasta las 303.757 unidades.

La octava posición la ocupa ahora Brasil, quien también vio mermada su producción en los dos primeros meses del año por el mismo motivo: la caída de las exportaciones. En los dos primeros meses del año, las factorías brasileñas produjeron 367.951 vehículos, un 8,9% menos en comparación con el ejercicio anterior, según datos de la patronal brasileña de fabricantes (Anfavea).

Ahora bien, conviene recordar que la principal diferencia entre el mercado español y brasileño es para quién se produce. Así, mientras que el 83,8% de la fabricación patria se destina a la exportación, tan sólo el 16,1% de la producción brasileña se destina a los mercados extranjeros.

Dicho de otra manera, la producción brasileña se dedica a surtir la demanda nacional, mientras que la española está más enfocada a surtir a mercados más grandes.

Y Europa es la principal región de destino de los vehículos que salen de las plantas españolas. Esta región concentró el 93,8% de los envíos.

Conscientes de la dependencia del mercado europeo, José López-Tafall, director general de Anfac, ha asegurado que "es importante que la Unión Europea clarifique rápido el futuro regulatorio, manteniendo la dirección pero adaptando el ritmo a la realidad y a las capacidades de los propios Estados miembros de ayudar al proceso".

El directivo también ha reconocido que "España vive un mejor momento en su mercado interior". No obstante, también ha apuntado que "hay que seguir consolidando la recuperación y transformación industrial, por lo que es clave acelerar el Plan España Auto 2030 y las medidas ya consensuadas".

Un tercio de híbridos

En cuanto a la tipología de fabricación, los modelos híbridos ya suponen uno de cada tres modelos que se fabrica en España. En los dos primeros meses del año se produjeron 120.596 vehículos con esta tecnología, un 16,4% más frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la producción de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) cae un 11,1% hasta febrero, con un total de 33.892 unidades fabricadas. El peso de este tipo de vehículos sobre el total se sitúa en el 9,3%, seis décimas menos que hace un año.

Tanto la producción de eléctricos como de híbridos enchufables registra caídas en los dos primeros meses del año. Mientras que los eléctricos descienden un 16,7%, hasta las 15.761 unidades, la de híbridos enchufables desciende un 5,6%, con 18.131 unidades.

Asimismo, la producción de vehículos diésel y gasolina continúa con su tendencia bajista. La fabricación de modelos de gasóleo cayó un 2,9%, hasta las 81.549 unidades, mientras que la de vehículos de gasolina descendió un 16%, hasta las 126.294 unidades.

¿Y cuáles son las previsiones para el actual ejercicio? Brasil mantendrá la octava posición mundial como fabricante de vehículos. Mientras que el país sudamericano prevé elevar su producción un 3,7%, hasta los 2,74 millones de unidades, la fabricación local prevé mantenerse estable en comparación con 2025, lo que implicaría rondar los 2,30 millones de unidades.