El mercado mundial de pila de hidrógeno alcanzará los tres millones de ventas en 2040 gracias al transporte pesado

El despliegue de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno (FCEV, por sus siglas en inglés) va más lento de lo que se preveía. Con un mercado automovilístico europeo centrado en la electrificación, el desarrollo de otras tecnologías se ha pausado o cancelado.

Es lo que ha sucedido con proyectos como los de Stellantis o Renault. Ambos consorcios automovilísticos cancelaron sus planes de inversión en la pila de combustible debido a una demanda inexistente motivada por la falta de infraestructura de recarga.

Mientras que Stellantis decidió abandonar el proyecto de desarrollo de pila de combustible de hidrógeno, la joint venture que tenían el Grupo Renault y Plug Power, denominada Hyvia, se encuentra en concurso de acreedores.

Ahora bien, las previsiones que se tienen para el desarrollo de esta tecnología pasan por comercializar más de tres millones de vehículos en 2040, según datos de SNE Research. Por poner estas cifras en contexto, las ventas de vehículos en todo el mundo nunca han alcanzado los 100 millones de unidades, por lo que seguirá siendo una tecnología minoritaria.

Eso sí, el peso de las ventas lo tendrán los vehículos pesados, es decir, los comerciales e industriales, no los turismos. Este tipo de modelos, destinados al transporte comercial de larga distancia y carga pesada, acaparará el 70% de las entregas previstas para 2040.

La razón que lo explica es sencilla: la tecnología de pila de combustible de hidrógeno sortea mejor las barreras de autonomía y pesos a la que se enfrentan las baterías eléctricas.

Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que ofrece mayores autonomías y menores tiempos de repostaje en comparación con los vehículos eléctricos. Por ello, tanto las furgonetas como los camiones y autobuses son los principales vehículos a la hora de adoptar esta tecnología.

Al cierre de 2025 se comercializaron en todo el mundo un total de 16.011 unidades, lo que supuso un crecimiento del 24% en la comparativa interanual. Del total de matriculaciones, el 45% correspondió a turismos y el 55% a vehículos comerciales e industriales.

Lo cierto es que la escala de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno tardará en alcanzarse. Las previsiones para este año indican que se comercializarán en todo el mundo 21.080 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 31,7% en comparación con 2025.

Para 2030, la meta es superar las 150.000 matriculaciones en todo el mundo. Para entonces, el 61% de las compras corresponderán a vehículos comerciales e industriales y el 39% a turismos.

Sin embargo, el millón de ventas tampoco se alcanzará en 2035, cuando se estima que las ventas de vehículos con esta tecnología superarán las 787.000 unidades, de las que el 66% serán compras de vehículos comerciales e industriales.

De Asia a todo el mundo

El desarrollo de esta tecnología se lleva a cabo, principalmente, en dos mercados: China y Corea del Sur. Ambos países asiáticos son los mayores exponentes de una tecnología todavía en fase de desarrollo.

En 2025, el 91% de todas las ventas de vehículos se realizaron en estos dos mercados. Concretamente, China acaparó el 49% de todas las ventas realizadas el año pasado, mientras que la cuota de Corea del Sur se situó en el 41%.

Cabe tener presente que los principales fabricantes de turismos de pila de combustible de hidrógeno son en la actualidad Hyundai y Toyota. Los fabricantes chinos se centran más en el desarrollo de vehículos comerciales e industriales.

Esta tendencia cambiará de cara a 2040. Para entonces se estima que China seguirá siendo el principal mercado, con un 31% de las ventas mundiales.

Le seguirá Europa, con el 23% de las matriculaciones mundiales de vehículos de pila de combustible, lo que supone casi ocho veces más que la cuota que tenía al cierre de 2025.

Pero Norteamérica también experimentará un crecimiento en el desarrollo de esta tecnología. Para entonces se estima que la cuota de mercado de la región alcanzará el 21%.

Corea del Sur, por su parte, acaparará el 13% de las matriculaciones, mientras que Japón alcanzará el 11%.