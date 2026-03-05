Es oficial: Bruselas aprueba 200 millones de euros para la fabricación del coche eléctrico y de baterías en España

Impulso verde para la industria española. Este jueves, la Comisión Europea ha aprobado un plan para España dedicado a la inversión de 200 millones de euros en ayudas públicas. Con este se financiarán la producción de baterías y otras tecnologías empleadas en la fabricación de los modelos electrificados.

También pretende mejorar la producción de tecnologías como el hidrógeno para los vehículos eléctricos. Este plan se encuentra dentro de los objetivos del Pacto Industrial Limpio, el cual fue lanzado el 26 de febrero de 2025.

En él se especifican todos los detalles para la descarbonización de Europa, incluyendo una reducción en los precios de la energía así como la creación de empleo de calidad y condiciones adecuadas para la prosperidad de las empresas.

The 🇪🇺 Commission approves €200 million Spanish 🇪🇸State aid for manufacturing capacity in the EV value chain ✅



For more information 👇

🔗https://t.co/OYe2NkfyBE pic.twitter.com/V6IsCpISrH — EU Competition 🇪🇺 (@EU_Competition) March 5, 2026

El programa está abierto a empresas de toda España y las ayudas se podrán obtener a partir del próximo 30 de junio de 2026, serán subvenciones directas.

La Comisión afirmó que España cumple con las condiciones establecidas por CISAF. "El régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones", aseguran.

Además de la subvención ya mencionada, el organismo ofrece otro tipo de ayudas para los países europeos. Como aquellas destinadas a acelerar la implantación de energías renovables, el desarrollo de combustibles bajos en carbono y sistemas de almacenamiento energético.

Por otro lado, proporcionan otras medidas que permitan una reducción temporal del precio de la electricidad, con lo que pretenden evitar los traspasos de actividades industriales a lugares donde no existen regulaciones ambientales o son mucho menos exigentes.

A estas se suman incentivos con el objetivo de garantizar la capacidad de fabricación de tecnologías limpias, tales como paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores y sistemas de captura, uso y almacenamiento de carbono.

Esto incluye sus componentes específicos, así como el reciclaje y las materias primas esenciales relacionadas. Finalmente se ofrecen ayudas para reducir los riesgos en las inversiones privadas.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, asevera que "el nuevo programa español de 200 millones de euros acelerará la producción de baterías y almacenamiento de energía para vehículos eléctricos, así como las tecnologías de hidrógeno".

Este plan de contribución llega en un momento clave para el futuro del sector. El mercado español cerró 2025 superando de nuevo el millón de unidades vendidas: 1.148.650 turismos, con un crecimiento notable del 94% en vehículos electrificados, que ya representan casi el 20% de la cuota total de mercado, como confirman los datos de ASEPA.

Estos 200 millones aprobados por Bruselas son vitales para mantener esta inercia positiva, especialmente cuando se han creado nuevas fábricas como la de Liux en Guadalajara, una nueva empresa de eléctricos con sello nacional.

De la misma manera, la vicepresidenta confirmaba que los fondos se desplegarán con la mayor brevedad para que la industria pueda avanzar en la transición. Las medidas reforzarán así las cadenas de suministro estratégicas para todo el sector de la automoción.