Es oficial: el precio de los coches usados baja por primera vez en España desde 2019 con un coste medio de 19.350€

Es una realidad que los inversores en vehículos han encontrado una mina en el mercado de los coches de ocasión, tanto es así que, en 2025, 198.000 vehículos de segunda mano fueron transferidos directamente a flotas de renting, según asevera Ganvam con los datos de la consultora MSI.

Tras cinco años de subidas ininterrumpidas, el precio de los vehículos de segunda mano registró un descenso del 4,3% en 2025 en comparación con el año anterior.

Según confirma Coches.net, el vehículo usado más vendido en el mercado es el Volkswagen Golf, siendo a su vez el más buscado, a pesar de que los más adquiridos alcanzan una edad media de 16,5 años.

Imagen de venta de un coche. Gettyimages

Según los datos de Coches.com y Ganvam, el coste medio de estos vehículos se fijó en 19.350 euros, marcando un punto de inflexión en el sector tras la última bajada registrada antes de la pandemia, en 2019.

Y la disminución del coste no es porque los modelos tengan pocos años, ya que los coches con más de una década aumentan sus precios y reflejan el 57% de los cambios de titularidad.

Los importes también difieren dependiendo de la comunidad, como en Baleares, Navarra o País Vasco, donde ha habido una bajada en comparación con el año anterior.

El podio de las reducciones se sitúa en Madrid, seguido de Canarias. Y es que parece que la capital se sitúa como el mercado de referencia en el sector.

Mientras que, por el contrario, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura, son los lugares en los que más se nota el encarecimiento.

Sin embargo, las subidas de precio entre 2019 y 2025 no dejaron de crecer, alcanzando un 29,9%, lo que supone 10 puntos más que el IPC, el cual creció un 20,9% de acuerdo con los datos del INE. Y va más allá en los coches nuevos, ya que estos han incrementado su precio en un 45%.

En concreto, en 2025, mientras los coches nuevos se mantuvieron estables con una subida de solo el 0,7% (muy por debajo del IPC), el mercado de ocasión sufrió una presión constante que elevó sus precios un 5,1% anual, según asevera Fagenauto.

Los datos también revelan la transición hacia las emisiones cero: los vehículos de combustible diésel representan menos de un tercio de la oferta, al igual que los de gasolina, que se han visto disminuidos.

Esto en parte se debe al aumento de las comunidades que implementan las Zonas de Bajas Emisiones, como en Málaga, que acabó su periodo de gracia en noviembre.

En su lugar se posicionan los enchufables, que representan el 10% de la oferta total. A lo que se suma una reducción de su precio a consecuencia del aumento de la variedad, con una caída interanual del 11,34% y del 19,38% respectivamente.

Dentro del diamante del sector, el coche híbrido no enchufable no solo da que hablar por sus ventas, sino que se posiciona por su tecnología como el que más valor conserva en el mercado.

Con un precio medio de 21.350 euros, su tasación se conserva con un 68% pasados tres años desde su primera matriculación.

Su mayor depreciación se produce en los tres primeros años debido a los avances tecnológicos, mientras que pasado ese tiempo se estabiliza.

En comparación, los de gasolina conservan el 60,2% tras haber recorrido 60.000 kilómetros, mientras que el diésel se reduce aún más hasta llegar al 58,3 %, según los datos ofrecidos por Ganvam-DAT.