Ya es oficial: el Gobierno pagará hasta 4.500 euros de ayuda para comprar coches eléctricos en España

La transición hacia una movilidad más sostenible y libre de emisiones se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestra era.

Cada año, las ventas de coches eléctricos en España no dejan de crecer. En 2025, se superaron las 100.000 unidades de vehículos eléctricos y las 124.000 de híbridos enchufables, lo que refleja el creciente interés de los conductores por estas opciones.

Para impulsar este cambio de forma decisiva, el Gobierno ha puesto en marcha en 2026 el esperado Plan Auto+, sucesor del Plan Moves, con 400 millones de euros destinados a transformar el sector del motor.

Cuantías máximas y límites de precio

A diferencia de los programas anteriores, el nuevo esquema no solo resulta más accesible para el ciudadano, sino que redefine las cuantías máximas.

Los compradores de turismos pueden optar a una ayuda estatal de hasta 4.500 euros, mientras que para los vehículos comerciales ligeros (furgonetas) el tope se sitúa en 5.000 euros. Las motocicletas y los cuadriciclos también están contemplados, con ayudas de hasta 1.100 y 1.500 euros respectivamente.

A estas cifras del Estado hay que sumar una excelente noticia para el bolsillo del consumidor: los concesionarios están obligados por ley a aplicar un descuento directo mínimo de 1.000 euros en la factura de compra.

De este modo, el beneficio total para adquirir un turismo cero emisiones puede alcanzar los 5.500 euros.

Eso sí, para garantizar que los fondos públicos democraticen la movilidad y no financien vehículos de lujo, el plan establece topes estrictos de elegibilidad.

En el caso de los turismos (categoría M1), el coste máximo no puede superar los 45.000 euros (sin incluir el IVA). Por su parte, para las motocicletas eléctricas, el límite queda fijado en 10.000 euros antes de impuestos.

Además, será imprescindible que el vehículo tenga la etiqueta CERO de la DGT, reservada a los modelos que cumplen los estándares ambientales más exigentes.

También deberá haber sido matriculado a partir del 1 de enero de 2025, ya sea nuevo o adquirido en un concesionario.

La regla de las "3 E"

La gran revolución de este nuevo plan radica en cómo se calcula el dinero que finalmente percibe el comprador, abandonando la antigua tarifa plana.

El Ejecutivo ha introducido un ingenioso sistema porcentual denominado la regla de las "3 E" (Eléctrico, Económico y Europeo):

Criterio Eléctrico: Otorga el 50% de la ayuda si el coche es 100% eléctrico o de pila de hidrógeno, reduciéndose al 25% si se trata de un híbrido enchufable.

Criterio Económico: Premia a los vehículos más asequibles. Aquellos con un precio base inferior a 35.000 euros suman un 25% extra de subvención, mientras que los que cuestan entre 35.000 y 45.000 euros (el límite máximo permitido) añaden un 15%.

Criterio Europeo: Actúa como una evidente medida proteccionista frente a los fabricantes extracomunitarios. Otorga un 15% adicional si el vehículo se ensambla en la Unión Europea y un 10% extra si la batería también es de fabricación comunitaria.

Más allá del aspecto económico, el Plan Auto+ soluciona la mayor queja histórica de los usuarios: los interminables plazos de espera para cobrar.

Se acabó tener que adelantar el dinero y esperar un año a que la Administración apruebe el pago; ahora, la rebaja se aplica de manera directa sobre el precio final en el propio concesionario.

Además, la norma tiene carácter retroactivo para las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026.