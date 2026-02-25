Cambio generacional en Antolin: Emma Antolín releva a su primo Ernesto en la presidencia de la compañía
La nueva presidenta establece como prioridad impulsar un nuevo plan estratégico.
Cambio de rumbo en Antolin. El proveedor automovilístico burgalés estará dirigido ahora bajo la batuta de Emma Antolín, hija de los fundadores de la compañía.
Emma sustituye a su primo Ernesto Antolín Arribas, quien ha sido el presidente de la compañía durante la última década. A partir de ahora, Ernesto se centrará "en el apoyo a la función institucional y de representación nacional e internacional de la compañía", según ha explicado la compañía en un comunicado.