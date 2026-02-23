Es oficial: quedan 6 días para poder comprar el nuevo modelo chino y español de Ebro, que valdrá menos de 30.000€

La histórica marca española Ebro, nacida en Barcelona en 1954 y remodelada por el gigante chino Chery, con la que ha compartido la antigua fábrica de Nissan, ya dio a conocer el comienzo de la producción del modelo S 700 HEV, un SUV, que cuenta con tecnología híbrida autorrecargable.

Se convierte así en un nuevo pilar para la firma, con su motor térmico de alta potencia y otro de combustión de 1.6 TGDI, el cual ha sido creado con aplicaciones híbridas, tiene una eficiencia térmica de hasta el 44,5%.

Este nuevo ejemplar estará disponible el próximo 1 de marzo tal y como se confirma desde EuropaPress, por lo que sin contar con hoy, quedan 6 días para poder acceder a este nuevo modelo.

Nuevo Ebro s700 Ebro

Además, hasta el 28 de febrero estará disponible en la prevenga la versión Luxury por 30.990 euros, mientras que después de la fecha, pasará a tener un precio de 31.490 euros. A partir del primero de marzo, se comercializará el acabado Comfort cuyo precio será 28.990 euros.

A lo que se suma un consumo combinado de 0,8 litros a los 100 km, con emisiones de 19-136 g/km en la versión Luxury. La seguridad obtiene la máxima calificación de Euro NCAP.

Su autonomía combinada será de 1.200 kilómetros, al tiempo que sus tiempos de recarga rápida se encuentran en 19 minutos, pudiendo en ese tiempo pasar del 30% al 80% de la batería.

No se quedan ahí, ya que tras el aplastante triunfo de sus modelos, Chery se encuentra a punto de firmar con Jaguar Land Rover, como ha publicado el Financial Times. Con el acuerdo, se podrán ensamblar sus modelos en la planta de Inglaterra, lo que se vería reflejado en una reducción de los costes.

Las marcas ya han mantenido relación anteriormente, cuando en 2012 hicieron una producción conjunta en la planta de Changshu, provincia de Jiangsu, China. Un joint venture con el que han mantenido su relación a lo largo de estos años.

De hecho, en 2024 firmaron una carta de fortalecimiento, mejorando la presencia de las marcas en el sector. Pero establecerse en Reino Unido podría permitirles una consolidación total en Europa.

Tan solo en el pasado mes de enero Ebro acumuló un total de 1.706 matriculaciones, incluso se posicionan entrando en el top 10 de las ventas de híbridos no enchufables con el Ebro S400, con un total de 933 unidades matriculadas según los datos de Ideauto. Por lo que el consorcio pretende así continuar su expansión en el continente.