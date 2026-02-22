Un motor hecho en España que funciona con energía renovable: permite a tu coche gastar menos de 3 litros a los 100 km

En el pasado mes de octubre la compañía energética Repsol, hizo historia en Tarragona, al producir por primera vez a escala industrial gasolina 100% renovable, mediante residuos. Creando un producto compatible con los vehículos de gasolina ya existentes.

Pero la compañía no se queda ahí, y se alía con Horse Powertrain, líder en soluciones híbridas y de combustión. Ambos, han creado un proyecto que no ha pasado desapercibido.

Con él, decimos adiós a los altos consumos con un nuevo motor fabricado entre Valladolid y Madrid, se trata del H12 Concept. Un novedoso motor híbrido de 1,2 litros y tres cilindros, está desarrollado por Horse, una división de motores que forma parte de Renault y Geely.

Primer plano de un motor. Gettyimages

Un diseño que destaca por su funcionamiento con combustible 100% reciclable pensado para los carburantes sostenibles de Repsol. De este modo, se permite una descarbonización instantánea sin depender de la electrificación.

Ya se han producido los dos primeros prototipos de los cuales se ha comprobado su rendimiento.

Según han asegurado, su objetivo es presentarlo en los primeros meses de 2026. Con ello pretenden abrir la puerta a los motores híbridos con alta eficiencia.

El diseño aumenta la eficiencia y reduce el consumo de combustible en un 40%, posicionándolo por debajo de los 3,3 litros a los 100 kilómetros.

Con este motor se emiten 1,77 toneladas de CO2 menos al año, recorriendo unos 12.500 kilómetros al año, en comparación con un modelo similar con motor y combustible tradicionales.

Su sistema de propulsión híbrido es una evolución del HR12, en el modelo, se establece una compresión de 17:1, lo que quiere decir que aprovecha mucho mejor cada gota de combustible.

A lo que se suma un sistema de recirculación de gases de escape (EGR), se trata de un turbocompresor rediseñado junto con un sistema de encendido de alta energía.

Al disponer de una caja de cambios híbrida mejorada, se optimiza la energía y la reducción de fricción debido a los nuevos lubricantes.

Es una realidad que el parque móvil español está obsoleto, según las cifras de Repsol, más del 97% del parque europeo está compuesto por vehículos con motores de combustión.

Sin embargo, para que estos nuevos proyectos se formalicen, desde la entidad recalcan la necesidad de una revisión de la normativa de CO2.

Luis Cabra, director ejecutivo de Transición Energética, Tecnología y Asuntos Institucionales y consejero delegado adjunto de Repsol, afirma: “Esta colaboración demuestra que la descarbonización puede acelerarse mediante soluciones tecnológicas innovadoras y accesibles.



Apoyar así una normativa clara y ambiciosa que impulse la inversión en combustibles renovables y motores altamente eficientes es esencial para que Europa reduzca las emisiones del transporte de forma más rápida, competitiva y eficaz”.

De este modo, la compañía ofrece 1.500 estaciones en España y Portugal donde se suministran diésel renovable.

Con estas estaciones, se convierten en la mayor red de distribución de combustible renovable en Europa. Un hito que parece ser solo el comienzo de una innovación a punto de explotar.