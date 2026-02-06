Confirmado por la OCU: consideran insuficientes las ayudas del Gobierno al coche eléctrico en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan Auto 2030, con el fin de impulsar los vehículos electrificados. "Hoy estamos aquí para que España fabrique coches eléctricos tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos como para que los españoles se los puedan permitir", argumentaba.

Ante las nuevas ayudas confirmadas, La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera insuficiente el alcance del Real Decreto‑ley 2/2026 y el nuevo Plan Auto+, el cual facilitará las ayudas en el mismo instante de la compra, pero se elimina la contribución al cargador doméstico, reduciendo a su vez el importe máximo de ayuda a la compra de 7.000 a 4.500 euros.

Por ello OCU exige al Gobierno aumentar los 400 millones de euros previstos en el Plan Auto+ que consideran claramente insuficientes. Argumentan que en tan solo unos meses se agotarán si se lleva el ritmo de ventas de los vehículos enchufables vendidos hasta la fecha.

De este modo se busca la renovación del parque móvil español, uno de los más antiguos de la Unión Europea, además de la reducción de la contaminación. El nuevo apoyo se suma a los ya 1.000 euros que implementaban los concesionarios de muchas marcas.

A su vez, se consolida la deducción del 15% en el IRPF de hasta 3.000 euros para la compra de un coche eléctrico, facilitándose el acceso inmediato a las ayudas. La organización revela su descontento admitiendo que "La sostenibilidad no puede ser un lujo accesible solo para los más privilegiados, señala OCU, que lleva años advirtiendo de que el precio es el principal obstáculo para que la movilidad eléctrica sea una opción viable".

En este contexto se hace más visible la dificultad de acceso a las tarifas eléctricas económicas, algo necesario para afrontar la compra de un vehículo electrificado. Se ignora así a todos aquellos ciudadanos sin posibilidad de contar con un garaje y, a consecuencia, una estación de carga propia.

De la misma manera, las infraestructuras eléctricas de recarga continúan siendo pobres e irregulares según afirma la organización. La mayoría de las estaciones de carga pertenecen a entidades de carácter privado con tarifas muy superiores en proporción a las recargas en los hogares. "OCU echa en falta una estrategia nacional de recarga que garantice un acceso real y equitativo", confirman.

Para la mejora OCU exige al Gobierno recuperar la ayuda por achatarramiento de coche antiguo con motor de combustión, además de volver a activar los incentivos para la instalación de cargadores domésticos para aquellos con rentas bajas.

La lista de peticiones continúa con desarrollar una Estrategia Nacional de Recarga para todas las comunidades autónomas. A su vez, ponen el foco en la mejora de información para el consumidor, con precios reales finales que incluyan ayudas, deducciones y control en la subida de los precios.