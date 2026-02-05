Es oficial: la DGT dice adiós a uno de los beneficios de los coches eléctricos con multas de 200 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha eliminado uno de los privilegios más reconocidos de los coches eléctricos e híbridos enchufables con etiqueta 0 emisiones.

Desde el 30 de enero de 2026, estos vehículos ya no pueden usar los carriles VAO y Bus‑VAO cuando viajan con un único ocupante, poniendo fin a uno de sus beneficios históricos.

Quienes incumplan esta norma se enfrentan a multas de 200 euros, generalmente sin pérdida de puntos, salvo en situaciones de especial gravedad.

Hasta ahora, los turismos con etiqueta 0 podían usar estos carriles incluso viajando solos, un beneficio que les permitía ahorrar tiempo en los accesos a las ciudades.

Con la nueva normativa, los coches eléctricos solo podrán circular por el VAO si cumplen la ocupación mínima exigida (normalmente dos personas), y su uso quedará condicionado a la situación del tráfico y a lo que indiquen los paneles variables de señalización.

El cambio se recoge en la Resolución de Medidas Especiales de Tráfico 2026, publicada en el BOE el 20 de enero, y se aplica de manera progresiva según la señalización de cada carril.

Entre los tramos más afectados se encuentran: la A‑6 y A‑2 en Madrid, la GR‑3211 en Granada, el Puente de la Señorita y la A‑8057 en Sevilla, la A‑357 y A‑7056 en Málaga, la Ma‑19 en Mallorca y la V‑21 en Valencia.

La DGT justifica la medida por la saturación de los carriles VAO, que habían perdido eficacia al llenarse de vehículos con un solo ocupante, incluidos muchos eléctricos.

Esto afectaba a la función principal de estos carriles: favorecer al transporte público y a los coches con alta ocupación para mejorar la fluidez y reducir emisiones.

Con esta decisión, la DGT pretende devolver la prioridad a los autobuses, a los vehículos con varios ocupantes y a las motocicletas, que mantienen las excepciones previstas en la normativa.

El incumplimiento de las normas de ocupación o tipo de vehículo se considera infracción grave y conlleva una multa estándar de 200 euros, reducible a 100 euros con pronto pago.

Solo en casos de maniobras temerarias o circulación en sentido contrario la sanción puede alcanzar 500 euros con pérdida de puntos.

En la práctica, los conductores de eléctricos y PHEV deberán adaptarse a las nuevas normas para evitar sanciones, ya que el acceso preferente al VAO deja de formar parte de los incentivos a la movilidad sostenible.