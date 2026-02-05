Por menos de 65.000 € y con aire independiente: una vendedora revela la mejor autocaravana en España

Durante el pasado mes de enero las ventas de autocaravanas y campees aumentaron un 40,5 % alcanzando las 506 operaciones. Entre las más reclamadas se encuentran las autocaravanas con 313 unidades, seguidas de las campers con 193 matriculaciones, 64 caravanas y finalizando con 46 Urban Van.

Ante estos datos, muchos buscan cuál es el mejor modelo para comprar, hoy traemos la recomendación que hace una vendedora desde las redes sociales de @caravanas_murcia, ella misma destaca que: "Tiene 20.000 euros en extras y un precio increíble".

Se trata de la Itineo P740, una autocaravana que en la versión de 2025-2026 posee unas dimensiones de longitud de 7,40 metros, mientras que su anchura es de 2,32 metros y su altura 2,88 metros. Su motor de 2.2 BlueHDi dispone de 140CV de potencia, aunque puede aumentar a los 180CV dependiendo de la motorización.

Un confort equipado

Si introducimos el factor económico la experta comenta que su precio es de 63.900 euros, aunque si se incluyen extras puede llegar a aumentar hasta los 73.950 euros, a lo que habrá que sumarle los impuestos y transportes.

Uno de los productos que más destaca la vendedora es que con este modelo se puede disfrutar del aire acondicionado sin necesidad de conectarse a la corriente, esto es posible gracias a que está fabricado mediante una solución de litio de Mastervolt. "Permite estar con el aire enchufado, al menos tres horas", afirma.

El sistema se caracteriza por almacenar y gestionar la energía, está diseñado para ofrecer autonomía eléctrica, se utiliza en embarcaciones, autocaravanas y vehículos especiales. Funciona con un inversor que suministra la carga y un BMS (sistema de gestión de baterías).

A esto se suma la ducha exterior y una gran dimensión del maletero: "puedes meter una motito", asegura. También cuenta con una toma de gas con la que poder disfrutar de una barbacoa al aire libre y aprovechar todos los aspectos del modelo.

Una vez dentro del vehículo se muestra su disposición en la que pueden viajar y dormir 4 personas. Cuenta con una cama que baja de manera eléctrica, mientras que en la parte trasera se puede llegar a formar otra de dos metros. "Tenemos un montón de espacio de almacenamiento", revela haciendo referencia a que debajo de los somieres se puede incluso guardar ampliamente todo lo necesario para un viaje.

En cuanto al baño, se encuentra dividido para una mayor comodidad. Como guinda del pastel muestra un toldo eléctrico. "Qué más se puede pedir", destaca, así finalizando la presentación de este modelo.