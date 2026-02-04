Nadia, la farmacéutica que lo dejó todo para ser camionera: "Me compré un tubo para hacer pis, no me dejaban ir al baño"

Nadia Nicolino, una técnico de farmacia, que apostó todo a la vida sobre ruedas. Una decisión que tomó durante los años de pandemia, a consecuencia de una sobreexposición de cara al público, buscaba soledad. Siempre le había gustado conducir vehículos grandes, por lo que decidió cambiar de sector sin dudarlo.

De este modo, entró en un mundo tachado de masculino, y aunque como afirma en una entrevista para La Sexta a Thais Villas, la acogieron de maravilla: "casi todos son padres o abuelos y me tienen super mimada", afirma. Aunque sí que ha escuchado comentarios machistas o malsonantes.

La camionera muestra su segundo hogar, donde debe llevar desde una impresora hasta una cama, pasando por un tubo donde poder ir al baño. Ya que, como asegura, muchos servicios se encuentran en muy mal estado e incluso "me compré un cubito para hacer pis, cuando estaba haciendo chatarra, porque donde cargábamos no me dejaban entrar en el baño de la oficina".

Nicolino afirma que no necesitaría un baño exclusivo para mujeres, con que estos estuvieran en buenas condiciones sería suficiente: "más de una vez he entrado y digo, me voy", declara.

En cuanto a su rutina, revela que ella misma amanece a las 5:15, a las 6 ya está en marcha, pero nunca sabe la hora con certeza a la que regresará. "Sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas", confirma. En sus quehaceres carga el camión, realiza el trayecto, lo descarga y vuelve a realizar el círculo. En cuanto al tiempo, depende siempre del tráfico o los accidentes.

En el proceso ella misma no se ensucia las manos, ya que, como transporta una bañera, con tan solo darle a un botón esta se vacía en una piquera donde cae la mercancía, por lo que ella misma lo destaca como más sencillo que en otros camiones.

De la misma manera, muestra el tacógrafo, un dispositivo electrónico que registra los tiempos de conducción, las pausas y descansos de los conductores de camiones.

Este sistema avisa al trabajador 15 minutos antes de tener que realizar una parada. La camionera revela que ella cree que en la actualidad los trabajadores continúan trucando estos dispositivos. "Es el único trabajo en el que se hacen trampas para trabajar de más", asevera Nicolino.

Una mujer que se ha hecho popular en las redes por introducirse en un sector que apenas tiene visibilidad y aún menos desde el punto de vista de una mujer, ella misma afirma que se introdujo en las redes sociales por esta ausencia y en especial en España, ya que en otros países sí que existe un mayor número de camioneras, o al menos son más conocidas por la sociedad.