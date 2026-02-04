120.000 euros y 400 CV de potencia: así es el "pequeño" y exclusivo coche deportivo de David Broncano (41)

David Broncano se ha consolidado como el protagonista de la semana tras renovar su contrato con RTVE para 'La Revuelta', que le vincula al programa hasta al menos 2028.

El acuerdo, valorado en aproximadamente 31,5 millones de euros, contempla la producción de 320 programas durante dos temporadas (2026–2028).

En medio de la noticia, muchas personas se interesan por su vida privada, incluyendo detalles como su Porsche 718 Cayman, un coche que Broncano ha mencionado y mostrado en varias ocasiones, tanto en entrevistas como conduciéndolo por la calle.

Un deportivo clásico

El Porsche 718 Cayman que tiene David Broncano es un deportivo biplaza de la familia 718, producido por la marca alemana Porsche.

Este modelo se caracteriza por un diseño elegante y equilibrado entre rendimiento y disfrute al volante, con una silueta baja y deportiva, motor central y tracción trasera, lo que le da un comportamiento ágil y preciso.

Broncano lo describió en el programa 'En tu casa o en la mía' de Bertín Osborne como un coche "algo pequeño", y destacó que es uno de sus caprichos automovilísticos personales, pese a no ser un entusiasta de exhibir coches de lujo en su día a día.

Este vehículo ha sido identificado por expertos como un Porsche 718 Cayman GTS 4.0, un modelo de 2020, blanco, equipado con un motor atmosférico de seis cilindros que desarrolla aproximadamente 400 CV de potencia.

Capaz de alcanzar hasta 288 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en alrededor de 4 segundos, se consolida como uno de los deportivos más equilibrados y potentes de su categoría.

Aunque no llega a los niveles de los superdeportivos más extremos, este modelo sigue siendo exclusivo y caro, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y conducción cotidiana.

¿Cuánto cuesta realmente?

Según la información disponible en el mercado, un Porsche 718 Cayman GTS 4.0 usado tiene un precio aproximado de 105.000 €, tomando como referencia unidades similares en el mercado de ocasión.

Por su parte, un Porsche 718 Cayman GTS 4.0 nuevo, equipado con un motor atmosférico de 400 CV, suele situarse en los concesionarios entre 109.000 € y 132.900 €, siendo los 120.000 euros el precio de referencia mencionado por el propio Broncano.

Este precio lo coloca en un segmento elevado dentro de los deportivos 'de uso diario', pero este modelo sigue siendo más accesible y manejable que los superdeportivos de seis cifras.