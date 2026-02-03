Richi (23), empresario, con una flota de vehículos: "Genero 10.000 euros al mes invirtiendo en coches de segunda mano"

Los problemas actuales sobre las infraestructuras de trenes han provocado que muchos afectados busquen otras alternativas de transporte, entre ellas se encuentra el alquiler de vehículos. El rent car ha conseguido un aumento de sus cifras en un 17,3% más en enero de 2026 con 23.997 matriculaciones según las cifras de la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

En este sector muchos han visto una gran oportunidad de negocio, entre ellos se encuentra Richi Fernández, que con tan solo 23 años ha creado su propia flota de vehículos de alquiler, como explica a El Español, él cuenta con más de 30 coches con valor en el mercado. Los adquiere por un valor que ronda los 5.000 o 6.000 euros, por los que paga aproximadamente unos 300 u 400 euros al mes, por lo que admite sacarles una rentabilidad de un 30%.

"También ofrezco una formación en la que enseño a la gente a montar este negocio", asegura el experto. En la actualidad, Fernández cumple dos años dentro de este sector, y a pesar de su juventud asegura conseguir unos grandes márgenes de beneficio llegando a los 10.000 euros al mes, tal y como también explica desde sus propias redes sociales.

En el momento de empezar, nos revela que adquirió dos vehículos. Gracias a haber conseguido rápidamente un gran rendimiento, aprovechó la oportunidad para crecer en el sector, aparte de adquirir más modelos, mediante la búsqueda de inversores. "El mercado es muy rentable", nos revela sin titubear.

En parte nos argumenta, que este incremento proviene del encarecimiento de la vida, a lo que se le suman las restricciones impuestas por las bajas emisiones, por lo que muchos conductores optan por los alquileres en ocasiones necesarias, evitando de este modo el desembolso de la compra de un vehículo propio.

Además, confiesa que tras haber utilizado un coche durante varios años, cuando su precio ya se ha devaluado y ha sido rentable, se puede revender y de este modo renovar la flota. "Sacas tres mil u cuatro mil y pico euros anuales por un coche, a lo que se resta unos 1.000 o 1.500 euros de gastos, se te quedan en 2.000 o 2.500 anuales".

Este nuevo tipo de negocio cada vez está más presente, tanto es así que las ventas de coches de enero han crecido en gran parte a la compra de flotas, esto es debido a que las empresas de alquiler ya se preparan para afrontar los periodos vacacionales de 2026.