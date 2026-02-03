Un profesor de autoescuela, advierte sobre este peligro al echar gasolina: "El coche puede salir ardiendo o explotar"

El nuevo año trajo consigo un descenso en los precios de los carburantes aunque, pasadas las semanas, el incremento se hizo visible, a pesar de que el barril de petróleo bajó su coste.

La respuesta se encuentra en los impuestos. El dato de hoy, 3 de febrero según los datos que proporciona Infobae, en Madrid el precio de la gasolina oscila de máximos 1,669 euros el litro, mientras que el mínimo es de 1,249 euros el litro. En cuanto al gasóleo, las cifras oscilan entre los 1,549 y los 1,205 euros el litro.

En este contexto de aumentos, muchos conductores buscan consejos para ahorrarse unos euros en su reportaje o intentando que entre mucha más cantidad en el depósito, lo cierto es que esto puede incluso llegar a ser peligroso, así lo describen desde las redes sociales de @autoescuela_merino.

Un consejo clave

"No es bueno, ni recomendable llenar el depósito de gasolina hasta arriba del todo", afirma. Bien, con esto el profesor se refiere a que cuando salta el conocido "clic", no es necesario continuar surtiendo al vehículo, en exceso.

Si se apura al máximo los litros del depósito, existen varias posibilidades. La primera es que se desborde la gasolina, "a altas temperaturas, el combustible es inflamable e incluso puede tener riesgo de explosión llegando a ser un peligro", revela el profesor.

En segundo lugar, puede suceder que, al cerrar el depósito de combustible, los gases que se encuentran cerrados a presión, (ya que no existe nada de aire) necesiten evacuarse por algún lugar, y al no tener medio de salida en este caso el vehículo podría incluso salir ardiendo o explotar. "Es raro pero puede suceder", destapa el experto.

No siempre apurar al máximo es una opción segura. Entre los trucos para ahorrarse unos euros hay uno a destacar, y es que según la DGT (Dirección General de Tráfico), entre un 30% y un 50% de las ocasiones el gasto de combustible depende de la forma de conducción del propietario, por lo que una circulación moderada no solo es más segura, sino también más ahorrativa.

Evolución de sostenibilidad

A pesar de que muchos siguen utilizando los coches de combustible tradicional, es una realidad que los electrificados les están adelantando por la derecha. Tanto es así que por primera vez, en el acumulado del año 2025 se han adquirido más modelos electrificados que de gasolina.

Algo que hace replantearse que la reducción de los gases y los objetivos de la UE están cada vez más cercanos. Además, este aumento de las cifras que también se ha visto en enero, no viene acompañado de ayudas por parte del Estado.