El parque automovilístico español espera el plan de renovación tras superar los 15 años de antigüedad en 2025

La descarbonización del parque automovilístico español avanza a paso de tortuga. Pese al incremento registrado en las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) a lo largo del año pasado, este es pequeño si se tiene en cuenta la realidad del mercado.

Una realidad que en los últimos años ha evidenciado la situación que vive el mercado: los coches nuevos son caros, por lo que no queda más remedio que ir al mercado del vehículo de ocasión.

Dicho mercado experimentó un crecimiento del 4,2% en 2025, hasta alcanzar las 2.218.824 unidades, según datos de las patronales de concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam). Dicho de otra forma, por cada turismo nuevo que se matriculó en España el año pasado se vendieron 1,9 usados.

Pero la realidad del mercado la ofrece la antigüedad de los modelos que se transfieren. Y es aquí donde se dejan ver las costuras. El 57,3% de todas las transferencias que se hicieron en el mercado de ocasión español en 2025 correspondió a modelos con más de 10 años. Una situación que complica la descarbonización del parque e incrementa los riesgos de seguridad vial.

En total, el año pasado se transfirieron 1.269.325 turismos con más de 10 años, lo que equivale a un 5,1% más frente a 2024. O lo que es lo mismo, en 2025 se transfirieron más de 120.000 modelos con más de una década de antigüedad que todos los nuevos que se matricularon.

De este monto, el 72,3% de las transferencias correspondió a modelos con más de 15 años de antigüedad. Por decirlo de otra manera, más del 40% de todas las operaciones de turismos de ocasión realizadas en España el año pasado correspondió a modelos de más de 15 años.

De esto se deducen dos realidades: por un lado, el parque automovilístico español sigue envejeciéndose y ya superó la barrera de los 15 años de media al cierre de 2025 y; por otro, el elevado precio de los turismos impide a la gran mayoría de la población acceder a tecnologías menos contaminantes.

Unos precios que no han dejado de escalar tras la pandemia. Así, en los años siguientes a la pandemia se produjo un incremento de los precios debido a la escasez mundial de semiconductores, lo que obligó a los fabricantes a priorizar la producción de modelos más caros con el fin de lograr un mayor margen. Desde entonces, estos precios no han hecho más que escalar.

Pero también hay que tener en cuenta que la llegada de nuevas tecnologías, como la eléctrica, eleva los costes de los vehículos. Asimismo, las distintas regulaciones comunitarias obligan a contar con determinados sistemas que equivalen a una mayor carga tecnológica y, por tanto, un alza en la tarifa que acaba pagando el consumidor.

A la espera del plan de renovación

Con todo, la industria del automóvil espera con ansias la aprobación del plan de renovación del parque automovilístico contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible.

Dicha norma, aprobada el pasado 3 de diciembre de 2025, obliga al Ejecutivo a poner en marcha "un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español". Un plan que deberá ser aprobado "en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente ley", según recoge el texto.

Todo ello con el fin de "reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética, contribuir a la seguridad vial y dinamizar la industria de producción nacional".

Cabe recordar que España no tiene aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2026, por lo que continúan prorrogados los de 2023. Asimismo, conviene tener presente que el último plan de renovación del parque se produjo en el segundo semestre de 2020.

Entonces, tras la salida del confinamiento por la pandemia de Covid donde la actividad fabril se paralizó y las cajas de los concesionarios estaban vacías, el Gobierno impulsó un plan de incentivos similar. A dicho programa de ayudas se le otorgaron 250 millones de euros hasta final de año. En seis meses apenas se consumió el 20% de los fondos.

De hecho, tanto Faconauto como Ganvam cuentan con dicho plan de ayudas en sus previsiones de venta de turismos nuevos para este año. Unas estimaciones que la distribución estima en 1,2 millones de unidades, mientras que los concesionarios prevén que el mercado se sitúe entre 1,25 y 1,30 millones de unidades.

Para el presente ejercicio, y con la cautela que implica el no haber completado el primer trimestre del año, la distribución prevé que el mercado de ocasión se mantenga plano o con un ligero avance, hasta alcanzar los 2,23 millones de transferencias.

Pero es que la norma también recoge en su disposición adicional vigesimoprimera que "además de los vehículos nuevos, también podrá beneficiarse del apoyo económico la adquisición de vehículos de ocasión o usados cuya motorización sea de Euro 6d". Esto equivale a modelos matriculados de 2021 en adelante.

Los más jóvenes crecen gracias a China

Pese al incremento de la antigüedad del parque, también hay que apuntar el alza de las transferencias de turismos de hasta cinco años.

Concretamente, el año pasado se transfirieron 578.990 modelos de hasta cinco años, lo que equivale a un crecimiento del 5,9% frente a 2024. De este monto, el 43% correspondió a modelos de entre tres y cinco años, situación que se explica por la llegada al mercado de los modelos chinos. El incremento de estas operaciones frente al ejercicio anterior se situó en el 8,8%.

Además, las transferencias de modelos de entre uno y tres años aumentaron un 4,6%, con 170.930 unidades, mientras que las de modelos de menos de un año crecieron un 3%, con 159.409 operaciones.

En lo que a tecnologías se refiere, el diésel es el preferido en el mercado. Los modelos de gasóleo acapararon la mitad de las transferencias realizadas el año pasado, pese a que estas descendieron un 0,8% frente a 2024.

Le siguió la gasolina, con el 36,3% de las operaciones, las cuales crecieron un 2,3% en la comparativa interanual.

Las transferencias de modelos de ocasión eléctricos aumentaron un 53,3%. Ahora bien, su peso en el mercado se sitúa en el 1,3%. Situación similar a la que viven los híbridos enchufables, cuyas operaciones registraron un alza del 43,7% aunque tan sólo copó el 2% del mercado.

Así las cosas, no cabe pensar que la edad media del parque automovilístico español se vaya a reducir. A no ser que se introduzca el plan de renovación del parque, eso sí.