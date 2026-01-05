Toyota rompe su techo en España: logra récord de ventas y suma cuatro años seguidos como líder del mercado

Toyota es la marca de automóviles preferida del mercado español. Una situación que se repite de forma consecutiva desde el año 2022. Entonces, la multinacional nipona logró arrebatar a Seat la corona como líder en ventas de vehículos en España. Algo que Seat logró hacer de forma consecutiva entre 2018 y 2021.

Pero Toyota también logró batir el año pasado su récord de ventas, con un total de 96.290 unidades matriculadas en España, un 0,7% más que en 2024, anterior récord de la compañía.

Dicho de otro modo, Toyota acapara el 8,3% de las matriculaciones de turismos en España.

El éxito de Toyota responde a la oferta de modelos híbridos con la que cuenta. Una tecnología que llegó al mercado a finales de la década de 1990 y que se ha convertido en la más demandada en el Viejo Continente en medio de una transición hacia la electrificación.

De hecho, el Toyota Corolla fue el sexto modelo más vendido en España, con un total de 20.833 unidades comercializadas, un 5,8% menos en comparación con 2024.

Ahora bien, el Toyota C-HR se quedó muy cerca de entrar entre los 10 modelos más vendidos en España. De este modelo se matricularon el año pasado 19.531 unidades, un 5,1% más en tasa interanual.

En el ámbito corporativo, Toyota inicia 2026 con un nuevo presidente y consejero delegado. Francisco Berrocal sustituye a Miguel Carsi como presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus en España.

Francisco Berrocal, presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus España Toyota

Carsi, que ha asumido estos cargos durante los últimos siete años, será el nuevo responsable de desarrollo de negocio y de la cadena de valor del Clúster de Hidrógeno (H2) en Toyota Motor Europe (TME).

Y lo hace con una gran distancia sobre la segunda marca con más ventas: Renault. La enseña francesa también se beneficia de la acogida en el mercado de sus modelos híbridos, los cuales se producen en España.

Durante el pasado año Renault comercializó 83.308 turismos, lo que supuso un incremento del 29,7% en tasa interanual.

El Renault Clio fue el segundo modelo más vendido en España, con un total de 27.104 unidades comercializadas, un 37,5% más que el ejercicio anterior.

Mercedes-Benz, líder del segmento premium

En el segmento premium, Mercedes-Benz se mantiene como líder en ventas en España por cuarto año consecutivo. La firma de la estrella matriculó el año pasado 50.721 unidades, un 7,6% más en tasa interanual.

Con este volumen, Mercedes-Benz se situó como la novena firma con más ventas en España.

Y lo hizo por delante de BMW. La firma bávara acumuló un total de 45.867 unidades matriculadas, un 1,4% más que el ejercicio anterior.

El podio lo completó Audi. La marca de los cuatro aros logró elevar sus matriculaciones un 6,4% el año pasado, hasta alcanzar las 41.260 unidades.

MG, la china con más ventas

En lo que a las marcas chinas se refiere, el liderato recae sobre MG. La firma, propiedad del grupo SAIC, logró matricular en España 45.163 turismos, lo que equivale a un alza del 46,8% frente al ejercicio anterior.

Con estas cifras, la compañía logró cumplir las previsiones que tenía a inicio de año, dado que estimaba vender 45.000 unidades, tal y como aseguró Leo Zhang, presidente y consejero delegado de SAIC Motor España y Portugal, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Con estas cifras, MG no logró entrar entre las 10 firmas más vendidas en España. No obstante, sí logró colocar alguno de sus modelos entre los más demandados. Fue lo que sucedió con el MG ZS, el tercer modelo más vendido el año pasado, con 23.731 unidades vendidas, un 16,4% más que en 2024.

Tras MG se situó BYD. El líder mundial en ventas de vehículos eléctricos en 2025 logró comercializar en España 25.556 unidades, casi cinco veces más que el año anterior. De hecho, tal y como desveló este medio, el objetivo de BYD para este año en el mercado patrio es el de comercializar 70.000 unidades y situarse entre las firmas con más entregas.

El Dacia Sandero, 13 años seguidos de líder

En lo que a modelos se refiere, el Dacia Sandero volvió a ser el más vendido en España. Una situación que se repite de forma consecutiva desde el año 2013.

En total se matricularon el año pasado 38.548 unidades del Dacia Sandero, un 16,8% más que en 2024. Cabe puntualizar que el Dacia Sandero aporta el 58,6% del total de ventas que realiza la marca rumana en España.

De izquierda a derecha: los nuevos Dacia Sandero, Sandero Stepway y Jogger Dacia

Al igual que sucede con Toyota, el liderazgo del Dacia Sandero es incontestable dado que goza de una distancia de 11.444 unidades vendidas más que su perseguidor, el Renault Clio.

Desde que este modelo se lanzó al mercado, allá por 2008, más de 300.000 clientes en España han adquirido un Sandero. ¿Cuál es la razón de su éxito? Hablamos de uno de los modelos más económicos del mercado y con una buena relación calidad-precio.