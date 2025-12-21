Mario, experto en automoción, analiza el nuevo Jaecoo 7 y lo define como “uno de los mejores híbridos enchufables"

El Jaecoo 7 híbrido enchufable afronta una de sus pruebas más exigentes poniendo a examen su autonomía eléctrica real en condiciones de uso cotidiano. El SUV compacto combina potencia elevada y etiqueta Cero, una fórmula cada vez más habitual en el mercado. Tras recorrer distintos tipos de vías, Mario, experto en automoción, analizó el modelo y lo definió como “uno de los mejores híbridos enchufables del mercado”.

Un SUV compacto con versión híbrida enchufable de 279 CV

El Jaecoo 7 es un SUV compacto de origen chino que se comercializa en España con dos opciones mecánicas. Por un lado, una versión de gasolina con 147 caballos y etiqueta C, y por otro, esta variante híbrida enchufable que alcanza los 279 caballos de potencia combinada y cuenta con etiqueta Cero emisiones.

La gama se estructura en dos acabados con equipamientos cerrados, sin apenas opciones más allá del color de la carrocería. En esta versión híbrida enchufable, el sistema combina un motor eléctrico principal de 204 caballos con otro eléctrico de apoyo y un motor de combustión que entra en funcionamiento cuando se agota la batería.

Autonomía eléctrica real y consumo en uso diario

El Jaecoo 7 PHEV homologa hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica, una cifra que Mario quiso comprobar en una prueba real combinando ciudad, carretera y zonas interurbanas. Para ello, el vehículo partió con la batería prácticamente al 100%, una batería de 18,3 kWh de capacidad y tecnología LFP.

Durante el recorrido, el SUV circuló en modo 100 % eléctrico incluso a 120 km/h por autopista, manteniendo una insonorización correcta y un empuje lineal. Tras completar más de 75 kilómetros en modo eléctrico, el sistema activó el motor de gasolina con todavía un 16% de batería restante, una cifra que el experto consideró positiva teniendo en cuenta el uso de climatización, calefacción de asientos, orografía y temperaturas exteriores bajas.

El consumo eléctrico medio registrado fue de 17,4 kWh cada 100 kilómetros, mientras que en uso híbrido, sin batería, el consumo observado en días previos fue de 6,1 litros a los 100 km, datos que Mario calificó como correctos para un SUV de este tamaño y potencia.

Equipamiento, ventajas de la etiqueta Cero y conclusiones

Además de su autonomía eléctrica, el Jaecoo 7 híbrido enchufable ofrece carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW, función V2L para alimentar dispositivos externos y un depósito de 60 litros de gasolina, lo que permite una autonomía total muy elevada combinando ambos sistemas.

El experto destacó también las ventajas asociadas a la etiqueta Cero emisiones, como el acceso a zonas restringidas o el estacionamiento regulado gratuito en ciudades como Madrid, factores que refuerzan su atractivo como vehículo de uso diario.

Tras finalizar la prueba, Mario señaló que el Jaecoo 7 híbrido enchufable ofrece potencia más que suficiente, una autonomía eléctrica real competitiva y un planteamiento equilibrado, lo que, unido a su precio, lo sitúa como una de las opciones más accesibles dentro del segmento de los híbridos enchufables actuales.