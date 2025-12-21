Manuel es Jefe de Tráfico de transportes refrigerados y lo dice alto y claro: "Cuando tú compras en un supermercado..."

El Jefe de Tráfico tiene que lidiar con choferes, clientes, con normas e imprevistos en el día a día. Es una figura que se conoce poco en el mundo del transporte, pero que resulta esencial para la industria. No van arriba del camión, pero son tan importantes como los choferes.

El Jefe de Tráfico trabaja, por lo general, en una oficina y se encarga de la logística: "Somos invisibles", dice Pedro, que hace poco menos de dos años es empleado en este sector de la industria.

Comenzó a trabajar en el tráfico de aduana, para luego entrar de lleno en el sector de gestión de tráfico, actualmente trabaja en una empresa de transporte refrigerado. "Cuando vas al supermercado... lo que tú comes, ahí hay un personal detrás vigilando que lo que comes no te va a afectar. La ley es la ley, con sus defectos, pero las normas hay que cumplirlas".

"No soy un experto, aquí se puede aprender todos los días. Yo hago transporte frigorífico y es un caos. Todo va contrarreloj, la vigilancia, el control del tema de la temperatura. Todo requiere una trazabilidad", explica Pedro, en diálogo con el canal Rutas de Exito.

Pedro cuenta que tiene en su control muchos camiones en la empresa. Y hace hincapié en la alimentación: "Cuando hay un brote sanitario en algún colegio público lo primero que miran es de dónde vino esta mercadería".

Mitos y verdades sobre el Jefe de Tráfico

-"Hay que respetar las horas de descanso y tenemos que andar con la calculadora. Tenemos que respetar el tacógrafo. Un chofer tiene que volver a casa".

-"No debemos pasarnos de los pesos y respetar las normas".

-"Los conductores son personas, tienen las mismas necesidades que nosotros".

-"El frigo debe estar impecable, impoluto, sobre todo cuando lleva carne fresca y pescado."

-"Yo trabajo cómodo desde una oficina y tengo una necesidad y la cubro. Los choferes tienen muchas limitaciones en este sentido".

-"La vigilancia... depende del conductor. Tengo los mejores choferes y tengo los que son un auténtico desastre, que se duermen y hacen descanso de 12 horas".

-"Yo también tengo mis despistes. Mientras soluciono un problema tengo en el otro teléfono otro chofer".

-"Lo peligroso es cuando el frigo se apaga, hay choferes que no se dan cuenta".

-"Está el chofer que te llama por cualquier problema y están los que primero intentan solucionarlo antes de llamarte".