El todoterreno chino totalmente eléctrico que fue elegido como el que menos combustible consume

El todoterreno chino eléctrico en su totalidad que casi no consume combustible. MHero

Un ranking del portal Car and Driver destaca un modelo innovador de la compañía china Dongfeng que redefine la movilidad off-road. El todoterreno chino M-Hero 1 elegido como el que menos combustible consume entre competidores, al ser totalmente eléctrico, combina potencia extrema y respeto ambiental.

M-Hero 1, el todoterreno eléctrico que menos combustible consume

El M-Hero 1 surge de Dongfeng y presenta un diseño angular que resalta su robustez. Mide casi cinco metros de largo, más de dos de ancho y cerca de dos de alto, lo que le confiere una presencia imponente en cualquier terreno.

Este SUV oriental incorpora una batería de gran capacidad con 142 kWh que alimenta cuatro motores eléctricos independientes y ofrece una potencia total de 1.088 CV, superior a muchos rivales tradicionales.

Su precio ronda los 160.000 euros, lo que refleja su posicionamiento premium en el segmento eléctrico, e integra un sistema de tracción integral que optimiza el control en superficies irregulares. Además, incluye tecnologías como cámaras de 360 grados para mayor seguridad.

El interior del M-Hero 1 destaca por ofrecer un habitáculo amplio y lujoso y una pantalla digital panorámica que facilita la interacción. Este todoterreno chino totalmente eléctrico prioriza la versatilidad, adaptándose tanto a la ciudad como a rutas off-road exigentes.

Rendimiento impresionante para este todoterreno eléctrico

Cuatro motores eléctricos, uno por rueda, entregan una tracción excepcional en barro, arena o nieve. El M-Hero 1 acelera con rapidez gracias a su gran potencia y fue elegido como el que menos combustible consume, ya que minimiza el impacto ambiental sin sacrificar prestaciones.

La batería permite una autonomía de hasta 450 kilómetros en condiciones óptimas y ofrece recargas eficientes que mantienen su operatividad en viajes largos. Aunque inferior a vehículos más livianos, esta cifra resulta notable para un todoterreno de su envergadura.

Este modelo supera obstáculos complejos con facilidad y proporciona una conducción silenciosa típica de los eléctricos. Por último, adapta su rendimiento a entornos variados, lo que lo convierte en opción ideal para exploradores.