Matt, analista en coches, sobre el Jaecoo que compite con un Range Rover Evoque por mucho menos dinero

El avance de los fabricantes chinos ha empezado a poner en cuestión algunos de los grandes referentes europeos del segmento premium. En un mercado cada vez más sensible al precio, modelos emergentes buscan competir de tú a tú con marcas históricas, ofreciendo diseños similares, más equipamiento y cifras ajustadas que obligan a replantearse cuánto vale realmente un nombre. Tal es el caso del Jaecoo 7 que, para sorpresa de muchos y de acuerdo con un experto en coches, puede competir de tú a tú con el Range Rover Evoque.

Un SUV chino frente a un icono europeo

Matt Watson, analista de coches del canal Carwow, comparó el Jaecoo 7 con un Range Rover Evoque para comprobar hasta qué punto el modelo chino podía competir con uno de los SUV premium más reconocidos del mercado. Desde el inicio, el experto dejó claro que la diferencia de precio era el primer gran argumento, con una distancia de más de 20.000 euros entre versiones equivalentes.

El analista señaló que, a nivel de diseño exterior, el Jaecoo tomaba referencias claras del Evoque, especialmente en el perfil y en detalles como el techo flotante o las manijas escamoteables. Aun así, añadió que el frontal del modelo chino seguía un camino propio y que, en conjunto, ofrecía una imagen moderna que muchos compradores podrían percibir como igualmente “cara”.

Calidad percibida y primeros compromisos

Watson observó que el Range Rover transmitía una mayor solidez en elementos como el cierre de puertas o el portón trasero, donde el Jaecoo mostraba ligeros traqueteos. También apuntó diferencias en el acabado de la pintura y en algunos ajustes de carrocería, aunque reconoció que se trataba de detalles que solo un análisis muy minucioso llegaría a detectar.

En el interior, el analista destacó que el Evoque seguía ofreciendo materiales de alta calidad y un diseño atractivo pese a llevar varios años en el mercado. Sin embargo, reconoció que el habitáculo del Jaecoo resultaba más moderno visualmente y que muchos de sus materiales acolchados se situaban muy cerca del estándar del Range Rover, especialmente teniendo en cuenta su precio.

Tecnología y equipamiento: ventaja inesperada

Uno de los puntos donde el Jaecoo salió mejor parado fue en el apartado tecnológico. Watson explicó que su sistema de infoentretenimiento era más rápido, más intuitivo y con una pantalla más nítida que la del Evoque, que calificó como algo anticuada en comparación.

El experto añadió que el modelo chino ofrecía de serie elementos que en el Range Rover requerían costosos extras, como asientos ventilados, techo panorámico practicable o carga inalámbrica de alta potencia. Según resumió, para igualar el nivel de equipamiento del Jaecoo era necesario optar por versiones mucho más caras del Evoque.

Prestaciones y espacio interior

En las pruebas de aceleración, Watson comprobó que ambos modelos ofrecían cifras muy similares pese a que el Range Rover contaba con más potencia. La diferencia en el 0 a 100 km/h y en el cuarto de milla fue mínima, algo que, a su juicio, reforzaba la competitividad del modelo chino.

En cuanto al espacio interior, el analista destacó que el Jaecoo ofrecía más comodidad en las plazas traseras, con mejor espacio para piernas y cabeza. No obstante, reconoció que el Evoque mantenía ventaja en el maletero, especialmente en capacidad útil y profundidad.

Conducción y fiabilidad

Watson explicó que el Evoque no ofrecía el confort típico de los Range Rover de mayor tamaño, con una suspensión que resultaba más nerviosa de lo esperado. Aun así, señaló que su dirección y frenos transmitían una sensación más precisa que la del Jaecoo, donde percibió un tacto más vago.

El analista también recordó que Range Rover había quedado en posiciones bajas en los rankings de fiabilidad recientes, mientras que el Jaecoo aún no dispone de datos suficientes por su reciente llegada al mercado.

Un veredicto claro para el consumidor

En su conclusión, Matt Watson admitió que, como periodista especializado, seguiría eligiendo el Range Rover Evoque. Sin embargo, hablando desde el punto de vista del comprador medio, concedió la victoria al Jaecoo.

Según resumió, el SUV chino se acercaba mucho al modelo británico en diseño, prestaciones y tecnología, ofreciendo a cambio una relación precio-calidad muy superior. Para el experto, esa diferencia económica resultó determinante y explica por qué este tipo de modelos empiezan a poner en aprietos a las marcas tradicionales.