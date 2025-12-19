Hakan Samuelsson, CEO de Volvo, asegura que los híbridos enchufables serán "muy necesarios hasta el 2040"

Los híbridos enchufables se han convertido en una solución intermedia cada vez más atractiva para una parte importante de los compradores. Ofrecen trayectos diarios en modo eléctrico y mantienen un motor de gasolina que elimina el miedo a quedarse sin autonomía. Para Hakan Samuelsson, CEO de Volvo, esta fórmula sigue vigente y será imprescindible durante los próximos años como paso previo a una electrificación total del mercado.

Una transición que no puede ser brusca

En una entrevista con Automotive News, Samuelsson explicó que los híbridos enchufables actuales ya cubren la mayoría de los desplazamientos cotidianos sin recurrir al motor térmico.

“El 90% de los viajes con la nueva generación de híbridos enchufables de Volvo pueden realizarse en modo eléctrico. Al mismo tiempo, no hay que preocuparse por quedarse sin batería, ya que el motor se activará”, señaló el directivo.

Según Volvo, esto permite a muchos usuarios vivir una experiencia muy similar a la de un coche eléctrico puro, pero sin depender de una red de carga perfecta ni cambiar de forma radical sus hábitos de uso.

El cambio de planes de Volvo y el papel de los PHEV

Volvo lleva años defendiendo que su futuro pasa por una gama completamente eléctrica. Sin embargo, el objetivo inicial de lograrlo en 2030 se ha visto condicionado por la evolución del mercado y la respuesta real de los clientes. En este nuevo escenario, los híbridos enchufables se han consolidado como uno de los pilares estratégicos de la marca.

“Necesitaremos esta tecnología puente hasta el 2035 o el 2040. Pero para el 2030 también contaremos con una excelente selección de coches eléctricos. Tener ambas opciones, y hacerlo de forma inteligente, analizaremos qué avances podemos adoptar del Grupo Geely. Lo hicimos con el XC70. Ahora queremos expandir el vehículo a Europa”, afirmó Samuelsson.

El Volvo XC70 como ejemplo de esta estrategia

El Volvo XC70 híbrido enchufable refleja claramente esta visión. Se trata de un SUV de gran tamaño que se sitúa por encima del futuro XC60 PHEV y por debajo del XC90 PHEV. Su desarrollo está estrechamente ligado al Grupo Geely, al que pertenece Volvo junto a marcas como Polestar, Smart o Lotus, y se apoya en la Arquitectura Modular Escalable (SPA).

Para el CEO de Volvo, esta cercanía entre eléctricos puros e híbridos enchufables explica por qué muchos conductores descubren que utilizan su PHEV casi como si fuera un eléctrico: la diferencia está en contar con un respaldo térmico que aporta tranquilidad en determinadas situaciones.