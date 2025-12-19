Arranca la última operación especial del año: la DGT prevé 22,4 millones de movimientos por carretera en las Navidades

Arranca el último dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) de este 2025. Desde hoy a las 15.00 horas y hasta la medianoche del 6 de enero de 2026, la DGT establece un dispositivo de regulación, vigilancia y control del tráfico con motivo del incremento de los desplazamientos por carretera debido a las Navidades.

Unos desplazamientos por carretera que para esta campaña Tráfico cifra en 22,4 millones, lo que supone un incremento del 12% en comparación con la misma operación del año pasado.

La campaña de estas Navidades se dividirá, como es habitual, en tres fases: Navidad, fin de año y Reyes.

La fase de Navidad está comprendida entre el viernes 19 y el 25 de diciembre. Sólo para esta fase están previstos 8,5 millones de desplazamientos, lo que supone el 38% del total de todo el dispositivo especial. Las zonas que acapararán el 23% de los movimientos serán las de la zona central y el norte de Cáceres.

La segunda fase será la de fin de año y estará comprendida entre el viernes 26 de diciembre y el 1 de enero, periodo en el que se prevé que haya 8,36 millones de movimientos.

En este periodo, la zona central y Andalucía coparán cada una el 23% de los desplazamientos, mientras que en el litoral mediterráneo se concentrará el 22% de los mismos.

Por último, entre el 2 y el 6 de enero se llevará a cabo la última fase del dispositivo especial de Navidad, cuando se estima que habrá 5,5 millones de desplazamientos.

Será en este periodo cuando tanto la zona central como el litoral mediterráneo, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha concentren el 66% de los movimientos que se realicen en el país.

Desde Tráfico reconocen que la mayoría de los desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, se dirigirán hacia la segunda residencia, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, así como áreas donde haya grandes centros comerciales.

De hecho, la mayoría de estos desplazamientos se llevarán a cabo durante los fines de semana y los días festivos.

Cabe apuntar que el dispositivo especial de Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos.

Esto incluye agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, nueve helicópteros, 39 drones, así como personal encargado de mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Zonas con mayores desplazamientos

Durante toda la operación especial, casi una cuarta parte de los desplazamientos se concentrarán en el área central, en el norte de Cáceres y en la zona occidental de Castilla-La Mancha.

Ahora bien, Andalucía también concentrará el 22% de los movimientos hasta el día de Reyes. Y tras ella se sitúan los desplazamientos en el litoral mediterráneo y la zona oriental de Castilla-La Mancha, con el 21% de los desplazamientos.

Los movimientos previstos en Galicia y Asturias están previstos que alcancen el 14% del total, mientras que en Castilla y León se concentrará el 11% de los desplazamientos.

Por último, la zona oriental de Castilla y León y Navarra acapararán el 9% de los movimientos.

Baliza V-16

Pero esta operación especial de Tráfico también coincide con la entrada en vigor de una nueva obligación a cumplir. A partir del próximo 1 de enero entrará en vigor la normativa que exige llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 conectada.

Todo ello con el fin de señalizar averías y accidentes en carretera. De esta manera, este dispositivo, cuyo fin es reducir la siniestralidad, sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia.

Según datos de la DGT, "cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos".

Pere Navarro, director de la DGT, aseguró que "los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia".

Vehículos obligados a llevar la V-16

Conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, los vehículos que deberán llevar este dispositivo son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales.

Si bien es cierto que la norma no obliga a las motocicletas a llevar la baliza luminosa V-16 conectada, la DGT reconoce que "su utilización resulta muy aconsejable por razones de seguridad".