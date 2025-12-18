Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea sobre la agenda 2040: "Los próximos diez años serán fundamentales"

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea.

Bruselas ha decidido ir más allá de los objetivos establecidos y fija un horizonte mucho más exigente para 2040. En esto, España juega un papel central en esta estrategia a través de Teresa Ribera, quien insiste en que el tiempo para actuar se agota.

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea defiende la implementación de la agenda 2040 como la única herramienta capaz de frenar las emisiones y asegurar un futuro próspero para el sector de los coches eléctricos y la economía comunitaria.

¿Cómo afecta la nueva agenda 2040 al nivel de emisiones?

La Comisión Europea confirma un paso decisivo que marca el rumbo industrial y social del bloque. Se ha fijado un objetivo legalmente vinculante que obliga a reducir un 90% las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2040.

Este acuerdo político provisional busca dar seguridad a los inversores y consolidar la transición hacia los coches eléctricos y las energías limpias para llegar a una economía totalmente descarbonizada a mediados de siglo.

La visión de la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera

Para la funcionaria española, el marco temporal inmediato resulta crítico para proteger a las personas y a las empresas frente a los impactos climáticos.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, destacó la magnitud del reto con palabras contundentes que recogió la fuente oficial.

Según sus declaraciones textuales, Ribera afirmó que "La acción por el clima en los próximos diez años será fundamental para evitar puntos de inflexión irreversibles en el sistema climático de la Tierra".

Además, agregó que "El objetivo climático de la UE para 2040 responde a la urgencia y la magnitud del reto y proporciona protección a las personas, las empresas y los ecosistemas frente al empeoramiento de los impactos climáticos".

Ribera concluyó señalando que "El objetivo acordado demuestra nuestro firme compromiso de perseguir la plena aplicación del Acuerdo de París".