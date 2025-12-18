Ni rutas ni carreteras: esta es la distancia que recorre la LEO Solo, una moto voladora de lujo, de tan solo 85.000 euros

La LEO Solo es una moto totalmente eléctrica, que se puede recargar en el hogar. LEO Flight

Una empresa de Estados Unidos presentó el LEO Solo, un vehículo aéreo personal que revolucionará los desplazamientos cortos para personas con un gran poder adquisitivo.

Esta moto voladora permite volar por muy pocos minutos, mientras que las distancias que recorre se adaptan a usos recreativos y cotidianos en entornos urbanos.

¿Cuánto tiempo de vuelo autónomo tiene esta moto voladora?

La batería integrada del nuevo vehículo de LEO Flight Corporation suministra energía a los microjets y sostiene vuelos que duran entre 10 y 15 minutos, un periodo breve si se compara con coches, pero suficiente para trayectos aéreos recreativos o movimientos a poca altura en ciudades

El diseño del vehículo se centra en la accesibilidad para usuarios sin experiencia en aviación, ya que elimina complejidades técnicas y ofrece un control intuitivo que permite disfrutar del vuelo sin preparaciones extensas.

Este modelo destaca por su formato compacto y seguro, sin elementos expuestos que compliquen el uso diario. La duración de vuelo se ajusta a sesiones cortas que fomentan el ocio aéreo accesible para un público que pueda, eso sí, desembolsar unos 85.000 euros.

¿Qué distancia de recorrido tiene la moto voladora?

La moto voladora LEO Solo alcanza velocidades próximas a los 100 kilómetros por hora y se eleva hasta 4,5 metros sobre el suelo en modo recreativo, cifras que lo orientan hacia entretenimiento y traslados breves en vez de sustituir aviones o coches convencionales.

La ausencia de hélices visibles contribuye a un funcionamiento silencioso, con niveles de ruido alrededor de 80 decibelios, similar al de una vía con circulación moderada, lo que permite integrar su eso para entornos urbanos.

Está pensado como un vehículo monoplaza, por lo que solo podrá viajar un pasajero por vez. Su objetivo es priorizar la agilidad en cortas distancias, lo que la hace ideal para conexiones rápidas en áreas locales.

Su recorrido limitado equilibra seguridad y diversión, ya que evita riesgos asociados a vuelos de mayor envergadura en contextos no profesionales.