Los proveedores de automoción se arriesgan a perder 650.000 empleos en Europa hasta 2035 por la deslocalización

Los proveedores europeos de automoción no terminan de estar satisfechos con el paquete de medidas presentado por la Comisión Europea. La patronal Clepa reconoce que estas medidas "suponen un primer paso para la neutralidad tecnológica".

Ahora bien, también aseguran que las mismas "son demasiado complejas, no son suficientes para abordar la crisis del sector de la automoción y no protegen la producción y el empleo europeos".

Un empleo que está en tela de juicio en un momento en el que la competencia por parte de los fabricantes chinos es más intensa que nunca. Este motivo, unido a la caída de la producción de vehículos en Europa, provoca que los proveedores de automoción se enfrenten a un periodo de recorte de empleos.

Y es que tras los recortes efectuados por los fabricantes automovilísticos, ahora les toca el turno a los proveedores.

Tan grave es la situación que atraviesa el sector que Clepa asevera que si no se toman medidas, hasta 650.000 empleos podrían estar en riesgo para 2035 debido a la deslocalización de la cadena de suministro.

Por ello, la patronal de los proveedores automovilísticos ha instado a la Comisión a que "alinee las normas climáticas con las salvaguardias industriales, garantizando que Europa siga siendo líder en movilidad sostenible y protegiendo al mismo tiempo su base industrial".

Benjamin Krieger, secretario general de Clepa, apuntó que "si bien los ambiciosos objetivos de flota y las políticas de contenido local reflejan un firme deseo de acelerar la electrificación y reforzar la resiliencia, estas medidas pierden su eficacia sin vías claras y tecnológicamente neutrales".

Marco tecnológicamente neutral

La patronal también considera que es "esencial" contar con un marco tecnológicamente neutral que reconozca plenamente el papel de la electrificación, los híbridos y los combustibles renovables.

Todo ello con el fin de garantizar estándares de emisiones de CO2 que ayuden a cumplir los objetivos ambientales sin socavar la competitividad ni la elección del consumidor.

Lo cierto es que la patronal europea de proveedores de automoción hizo hincapié en que esperan "ver más por parte de la Comisión Europea, considerando el notable apoyo del Parlamento Europeo y del Consejo a un enfoque más audaz".

De hecho, Clepa considera que "la ambición climática debe equilibrarse con la resiliencia industrial, consolidando así el papel de Europa en la movilidad sostenible".

Norma de contenido local

Una de las principales medidas que pedían los proveedores automovilísticos, tanto europeos como nacionales a través de Sernauto, era la de establecer una normativa de contenido local.

Todo ello con el fin de garantizar que una parte significativa del valor añadido de la fabricación de vehículos electrificados se quede en el Viejo Continente.

Una medida que ya demandó Francia a la Comisión Europea. No obstante, esta medida no fue tomada en consideración por la Comisión Europea en el paquete automovilístico.

Para Sernauto, "una política de contenido local, formulada con rigor técnico, visión estratégica y coherencia europea, puede desempeñar un papel esencial en la preservación del empleo y el fortalecimiento de la cadena de suministro, que tanto está sufriendo en estos momentos".

La patronal española de proveedores de automoción considera que la Unión Europea debería establecer una política de contenido local situada en una horquilla de entre el 70% y el 80%.

Dicho porcentaje se corresponde con el valor añadido que actualmente genera Europa en lo que a sistemas y tecnologías del vehículo se refiere y en defensa de la diferenciación tecnológica.

De esta manera, la normativa de contenido local contribuiría a retener actividades esenciales en Europa, asegurar un terreno de juego equilibrado, evitar la pérdida de masa crítica industrial, fomentar la autonomía estratégica europea y reforzar el empleo cualificado y el know-how.

Cabe recordar que de cara al presente ejercicio, Sernauto estima que se perderán más de 3.200 puestos de trabajo en España. Una situación que se explica por la compleja situación que viven algunas empresas del sector ante la "incertidumbre imperante" y la bajada de los volúmenes de producción en Europa.