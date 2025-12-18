Ignacio Palmer, fabricante de balizas V16: “Por no llevarla son 80€ de multa y por no señalizar correctamente son 200€”

Montaje con Ignacio Palmer, fabricante de balizas V16 y una persona colocando la baliza en el coche (Imagen de archivo).

A partir del 1 de enero del 2026 los triángulos de emergencia dejarán de ser un sistema válido para señalizar los vehículos inmovilizados. Así, serán sustituidos por las balizas V16.

Este sistema combina la conectividad digital y la luz con el objetivo de reducir los atropellos y, en definitiva, mejorar la seguridad vial. Sobre la fecha límite para adquirirla el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, fue claro: "No va a haber prórroga".

De esta forma, el programa La Linterna, en Cope, habló con el responsable de comunicación de la empresa fabricante Erum Vial, Ignacio Palmer, para aclarar las dudas de los usuarios sobre estos dispositivos.

¿Pilas o con batería recargable?

Palmer comenzó aclarando que, a pesar de que los triángulos ya no serán obligatorios sí pueden ser "un dispositivo que podemos compatibilizar si queremos".

Añadió que en carreteras secundarias, curvas peligrosas o cambios de rasante pueden ser útiles para señalizar el vehículo detenido.

Ahora bien, la baliza V16 debe recargarse, es decir, se gasta. Con lo cual, el experto recalcó que por ese motivo "estos dispositivos deben estar preparados para que la pila no tenga contacto, que no se sulfate".

Con esto, recalcó que "es mejor que vaya a pilas, se descarga menos y tienes la opción de tener más pilas de repuesto para seguir usándola". Explicó que las baterías recargables en un momento crítico de una avería podrían suponer un problema.

"Tú imagínate que tienes la pila descargada y el coche tiene una avería eléctrica (...), en ese momento, ya te has quedado sin nada, porque el coche no te puede cargar la baliza", ilustró el fabricante.

De esta manera, comentó que el modelo que vende Erum Vial tiene un espacio para colocar dos pilas extras: "Como dura cuatro horas y así tenemos la seguridad de que pueda durar más".

¿Quién recibe datos del coche?

Una de las características de este sistema, como fue mencionado anteriormente, es que incorpora un sistema de geolocalización que permite enviar la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Palmer explicó cómo funciona este sistema, enfatizando que "no se envía ninguna información, solo se envía la ubicación del vehículo".

"Cuando se conecta la baliza se conecta con la nube del fabricante, o sea, la nuestra y de ahí se comunica con la plataforma con el punto de acceso nacional de datos, la plataforma 3.0 de la DGT y de ahí es donde se envía a paneles dinámicos informativos y navegadores", comentó.

La idea de enviar la información del vehículo averiado es para advertir a otros conductores de que hay un obstáculo en la vía y que deben ir con precaución.

¿Cuánto es la multa?

"Si no la llevas, la Guardia Civil te puede multar, igual que los triángulos, además es la misma normativa", expuso el fabricante.

Finalmente, Palmer advirtió a los conductores que "por no llevarla pueden ser 80 euros de multa y por no señalizar correctamente una parada de emergencia o una inmovilización del vehículo serían 200 euros".