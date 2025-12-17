Wopke Hoekstra, comisario de Acción Climática, no se corta sobre el nuevo "acuerdo pragmático y ambicioso" de la CE

El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, durante la COP30. Adriano Machado Reuters Belém

Wopke Hoekstra, actual Comisario europeo de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio, encabeza la estrategia del Ejecutivo comunitario para consolidar la transición ecológica.

Este plan de la Comisión Europea resulta vital para la industria automotriz y la ciudadanía, pues definiría la economía de las próximas décadas.

¿Qué metas reales nos esperan para las próximas décadas?

La Unión Europea ha cerrado un pacto vinculante para reducir el 90 % de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de cara a 2040.

Este objetivo traza el futuro inmediato del bloque y asegura una trayectoria hacia una economía totalmente descarbonizada para mediados de siglo.

Se define como un nuevo acuerdo que busca equilibrar la urgencia climática con la competitividad de las empresas.

La Comisión Europea detalla que el pacto incluye herramientas flexibles para facilitar el cumplimiento.

Por ejemplo, a partir de 2036 se permitirá el uso de créditos internacionales de alta calidad para cubrir hasta un 5 % del objetivo. Asimismo, se aplaza de 2027 a 2028 la aplicación del comercio de derechos de emisión en sectores como el transporte por carretera, ámbito donde la transición hacia los coches eléctricos y tecnologías limpias resulta fundamental.

Una de las voces detrás de este pacto verde

La presidenta Ursula von der Leyen celebró el acuerdo político tras la COP30 y destacó que ahora poseen una dirección clara hacia la neutralidad.

En esa misma línea se manifestó el comisario de Acción Climática. Wopke Hoekstra señaló que este acuerdo es "pragmático y ambicioso, ofreciendo velocidad, previsibilidad y flexibilidad".

El funcionario agregó que la medida muestra que el clima, la competitividad y la independencia van de la mano y envía un poderoso mensaje a los socios globales.

"Nuestra industria, nuestros ciudadanos y nuestros Estados miembros tienen ahora una dirección clara para orientar sus inversiones a fin de lograr una UE climáticamente neutra de aquí a 2050", concluyó el funcionario del Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen.