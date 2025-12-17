Pedro Sánchez considera "un error histórico de Europa" la rebaja del veto a coches que emiten CO2

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "un error histórico de Europa" la propuesta de la Comisión Europea (CE) de este martes de relajar el veto previsto para 2035 a la venta de coches nuevos que emitan CO2.

"Proteger el clima significa proteger la prosperidad, proteger el empleo, proteger las infraestructuras. Y lo que ayer se aprobó en la Comisión Europea es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos", ha dicho Sánchez durante la presentación de la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

La marcha atrás que plantea la CE, y que debe ser respaldada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, consiste en flexibilizar los objetivos de emisiones para los fabricantes, y en particular, apuesta por compensar un 10% del volumen total de CO2 emitido por las flotas nuevas en 2035 mediante reducciones previas a lo largo de la cadena de valor.

Para beneficiarse de este margen, las empresas deberán obtener "créditos" vinculados al uso de acero bajo en carbono producido en Europa, así como al empleo de biocombustibles y combustibles sintéticos.

Las propuestas suscitaron fuertes críticas de organizaciones ecologistas y de seguridad vial, pero los fabricantes de automóviles les dieron la bienvenida.