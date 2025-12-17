Pedro Sánchez alerta de un "error histórico": ¿qué hay detrás del veto a los coches de gasolina?

Lo que se esconde detrás de la dura crítica de Sánchez a la UE.

España enfrentó pérdidas millonarias por catástrofes climáticas como la DANA de 2024 en Valencia, con daños estimados en hasta 17.800 millones de euros, según el Ivie y la Generalitat.

Dentro de las razones de la disputa por la flexibilización europea del veto de coches de gasolina, Pedro Sánchez vincula estos costes al cambio climático, criticando duramente la decisión de la UE de diluir el veto a vehículos de combustión para 2035, calificándola de "error histórico de Europa".

El impacto económico de las inundaciones en España

La DANA de octubre de 2024 causó pérdidas globales superiores a 17.000 millones de euros, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Estas incluyeron destrucción de infraestructuras, viviendas y sectores productivos en zonas afectadas que hasta hoy continúan superándose.

El Consorcio de Compensación de Seguros ha indemnizado más de 4.000 millones de euros hasta noviembre de 2025, cubriendo daños en bienes y pérdidas de beneficios. Sin embargo, esto representa solo una fracción del impacto total estimado de 12.000 millones de euros hasta la fecha.

Más de 1.300 expertos vinculan estos fenómenos extremos vividos en España al calentamiento global, impulsado por emisiones de combustibles fósiles. Para Sánchez y los especialistas debilitar metas de descarbonización, como la transición vehicular, agrava riesgos futuros y costes económicos asociados a inundaciones recurrentes

Sánchez carga contra la marcha atrás europea en la transición ecológica

Pedro Sánchez afirmó: "Lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos".

La Comisión Europea redujo el objetivo de emisiones CO₂ del 100% al 90% para 2035, permitiendo alargar la vida de coches de gasolina, diésel e híbridos, pese a la oposición española.

Sánchez insiste en que "la competitividad se garantiza por la sostenibilidad no por debilitar nuestros compromisos climáticos", relacionando esta flexibilización con el aumento de catástrofes como las inundaciones que generan pérdidas millonarias.