Juanjo, mecánico español, lanza el consejo definitivo para evitar estafas al comprar un coche de segunda mano

Comprar un coche de segunda mano debería ser un motivo de alegría, pero en la práctica muchas operaciones terminan en decepción. Juanjo, mecánico de Automotive Top, ha explicado en un vídeo reciente por qué tantos compradores acaban llevándose “una castaña de coche” y qué pasos básicos pueden evitar una estafa.

El primer paso antes incluso de ver el coche por dentro

Según Juanjo, todo empieza incluso antes de fijarse en el estado exterior o de sentarse al volante. El consejo es claro: con la matrícula en la mano, hay que consultar el historial del vehículo. Por una cantidad reducida, se puede acceder a información clave sobre su pasado, como el país de matriculación inicial, posibles accidentes graves, registros de kilometraje en las ITV o si ha pasado por servicios oficiales.

En pocos minutos, el comprador puede detectar incongruencias que no se ven a simple vista y descartar coches con un historial dudoso.

No fiarse del brillo ni de las prisas del vendedor

Una vez superado ese primer filtro, llega el momento de revisar el coche en persona. Aquí Juanjo insiste en algo que muchos compradores pasan por alto: el vehículo debe ser revisado por un mecánico de confianza, independientemente de lo que diga el comercial.

Si el vendedor pone excusas, habla de otros interesados o intenta meter prisa para cerrar la operación, es una señal de alerta. Para el mecánico, negarse a una revisión externa suele esconder problemas que no quieren que salgan a la luz.

El peligro de los chollos demasiado buenos

Otro punto que destaca Juanjo es el gancho del precio. Un coche que parece impecable y cuesta claramente menos que otros similares en el mercado debería levantar sospechas. Muchos compradores confían en la apariencia y en el trato del vendedor, firman y, a los pocos kilómetros, aparecen averías graves.

Solo entonces descubren que el coche tuvo un pasado complicado fuera de España o que el kilometraje no encaja con su estado real.

Mejor prevenir que pelear después

Juanjo recuerda que existe un marco legal para proteger al comprador, pero también advierte de que los procesos pueden ser largos y frustrantes. Por eso, insiste en que la prevención es la mejor defensa: investigar el historial, exigir una revisión profesional y no dejarse llevar por la urgencia.

Comprar un coche usado puede ser una buena decisión, pero solo si se hace con calma y con toda la información sobre la mesa.