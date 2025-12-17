Juan, mecánico, no da crédito al fallo que muchos conductores cometen con sus coches: "No pasa la ITV"

El error común de los conductores que dificulta que sean habilitados para circular Freepik

Juan José Ebenezer, mecánico experto en talleres automovilísticos, reveló en TikTok (@talleresebenezer) el fallo que muchos conductores cometen con sus coches y que provoca rechazos en inspecciones técnicas. Se trata de cómo colocar mal las bombillas de los faros puede generarte más de un dolor de cabeza y advirtió que esto impide superar la prueba: "No pasa la ITV".

El error común al sustituir bombillas que impide aprobar la ITV

Juan, mecánico con experiencia en reparaciones diarias, identifica un problema recurrente en los automóviles: los dueños instalan bombillas de faros sin alinear la pestaña de orientación correctamente.

Según sus palabras, esto desestabiliza el haz luminoso y provoca vibraciones internas que deterioran componentes plásticos y metálicos del sistema de iluminación, con consecuencias graves para la seguridad en carretera y la inspección técnica obligatoria.

Este fallo que muchos conductores cometen con sus coches surge al ignorar la posición exacta de la bombilla H7, un modelo estándar, ya que una colocación incorrecta genera calor excesivo que funde el portalámparas y deforma la parábola reflectante.

Esta mala intervención transforma un repuesto económico en una avería mayor que obliga a reemplazar todo el faro y rechaza el vehículo en la ITV.

¿Cómo solucionar este problema?

Juan explica que los conductores subestiman la precisión necesaria para encajar la bombilla, pues una desviación mínima altera el enfoque de la luz y causa fallos en el alumbrado que los inspectores detectan fácilmente, con el resultado de que el coche no pasa la ITV y requiere intervenciones costosas para corregir daños irreversibles en el conjunto óptico.

Para evitar este error, el mecánico sugiere verificar la alineación con herramientas adecuadas o delegar la tarea en profesionales, porque un montaje defectuoso no solo impide la aprobación en la ITV, sino que compromete la visibilidad nocturna y eleva el riesgo de incidentes.