La Guardia Civil, clara sobre las balizas V16: el detalle que delata cuáles son legales y cuáles no

La llegada definitiva de las balizas V16 como único sistema válido de señalización en carretera está cada vez más cerca. A partir del 1 de enero de 2026, estos dispositivos sustituirán de forma definitiva a los triángulos de emergencia en los vehículos obligados a llevarlos. La Dirección General de Tráfico ha dejado claro que no habrá más prórrogas. En este escenario, la Guardia Civil ha querido despejar dudas y explicar cómo identificar, de un vistazo, qué balizas son legales y cuáles no.

El fin de los triángulos y el auge de las V16

La normativa aprobada por la DGT establece que las balizas luminosas serán el único sistema homologado para señalizar una avería o accidente en carretera. La intención es mejorar la seguridad y evitar que los conductores tengan que bajarse del vehículo en situaciones de riesgo.

Sin embargo, la anticipación de la medida ha provocado un aluvión de productos en tiendas físicas y online, muchos de ellos sin cumplir los requisitos exigidos.

Desde la Guardia Civil advierten que no basta con que la baliza sea naranja y emita luz. Para que sea válida, debe haber superado un proceso de certificación oficial y ajustarse al Reglamento General de Vehículos. Todo lo demás, aunque se venda como V16, no servirá cuando llegue la fecha límite.

El detalle clave que permite reconocer una baliza homologada

El “truco” que señalan los agentes es sencillo y no requiere conocimientos técnicos. Las balizas legales incorporan una marca visible con el laboratorio que ha realizado los ensayos y una serie numérica que identifica el dispositivo como homologado. Ese marcado es el que permite a las autoridades saber, a simple vista, si el producto cumple la normativa.

Además, la DGT pone a disposición de los conductores una herramienta en su web oficial para comprobar si una baliza concreta está certificada. Es un paso recomendable antes de comprarla o si ya se tiene una en casa y existen dudas sobre su validez.

Qué ocurre si no se lleva una baliza válida

Aunque Tráfico ha adelantado que durante los primeros meses habrá cierta flexibilidad, la normativa ya recoge sanciones para quienes no cumplan. Circular sin una baliza V16 o utilizar un modelo no homologado puede acarrear una multa de 80 euros.

Más allá de la sanción económica, el riesgo real es quedarse sin una señalización válida en un momento crítico.