GANVAM aplaude la defensa de la movilidad asequible por parte de la Comisión Europea: "Debemos pensar también..."

El apoyo que recibió la UE por su propuesta de fácil acceso de coches asequibles para la clase media. Shutterstock

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM) muestra su satisfacción con las medidas de la Unión Europea (UE) para promover una movilidad asequible para la clase media española.

El ente destaca el enfoque en modelos eléctricos accesibles para las clases medias y trabajadoras, una posición que busca evitar que el coche se convierta en un bien de lujo.

GANVAM y su apoyo a la movilidad eléctrica

Jaime Barea, presidente de GANVAM, valora positivamente la iniciativa de la Comisión Europea que impulsa vehículos eléctricos baratos para facilitar el acceso a la clase media y trabajadora. Esta idea representa "un concepto muy defendido" por la asociación en los últimos tiempos.

Para GANVAM, extender la electrificación a todos los bolsillos resulta esencial si se quieren cumplir las metas climáticas europeas sin dejar a nadie atrás. La patronal defiende una movilidad accesible y asequible que impida que las rentas medias pierdan poder para comprar coche.

En un comunicado emitido este miércoles 17 de diciembre, Barea subrayó: "Con los objetivos tan ambiciosos que tenemos no podemos permitirnos que grandes capas de la población se queden fuera de la movilidad eléctrica por motivos económicos".

GANVAM y la propuesta de la UE

La propuesta de la UE ajusta el calendario legislativo al comportamiento real del mercado y relaja la prohibición total de vehículos térmicos en 2035, ya que las ventas de eléctricos avanzan más despacio de lo previsto.

En detalle, el plan exige que en 2035 el 90% de las ventas sean eléctricas puras, mientras el 10% restante se compensa con acciones ecológicas como híbridos o biocombustibles en motores no eléctricos.

GANVAM insiste en la necesidad de abrir el abanico tecnológico para lograr una transición justa hacia cero emisiones netas. El presidente explicó: "Por supuesto que sí a las cero emisiones, pero debemos pensar también en el concepto de cero neto y dar cabida a soluciones alternativas que reduzcan emisiones sin eliminar tecnologías".