Ángel Gaitán arremete contra BYD tras revisar un Seal U DM-i en el taller: "No es lo que prometen" Ángel Gaitán

Ángel Gaitán, conocido mecánico en España, revisó en su taller una unidad del BYD Seal U DM-i, un modelo híbrido que genera muchas expectativas.

Sin embargo, expuso una realidad diferente al hablar sobre la calidad de los acabados de estos coches híbridos y la veracidad de sus prestaciones técnicas.

¿Es real la autonomía que promete este coche híbrido?

Tras analizar los registros del vehículo, Ángel Gaitán afirma que la autonomía oficial dista mucho del rendimiento en carretera.

El propietario del coche híbrido, llamado Alberto, indica que el coche tiene 1.300 kilómetros y, tras haber cargado la batería unas cuatro veces, ya ha consumido un depósito entero de gasolina. Esto hace imposible alcanzar los 1.080 kilómetros de rango combinado que anuncia el fabricante.

En su vídeo de TikTok, Gaitán muestra su asombro al inspeccionar los bajos del vehículo. Destaca la presencia de marcas de pintura en componentes como la transmisión, el compresor y las ruedas.

Aunque admite que esta capa extra previene el óxido, califica el proceso de detalle como “cutre” y sentencia: “bonito para el usuario, pero feo para el mecánico”.

A pesar de que la conducción del cliente es tranquila y sin acelerones, los datos de consumo registrados por el ordenador de a bordo demuestran la discrepancia.

Pesadilla con la atención al cliente y los plazos

Más allá de la fabricación, la experiencia de compra resulta preocupante. El propietario relata que adquirió el vehículo bajo la promesa de recibirlo en un mes, pero la entrega se demoró unos cuatro meses más. Durante ese periodo, Alberto define la atención del concesionario como “fatal, nula e inexistente”.

La situación llegó al punto de tener que llamar desde números de teléfono desconocidos para que los comerciales respondieran a sus llamadas.

Gaitán señala que esta falta de soporte posventa es un miedo común con las nuevas marcas chinas que llegan al mercado español y sostiene que con Alberto ya son dos clientes de BYD que presentan el mismo problema de autonomía híbrida enchufable. “Dos de dos”, resalta el mecánico.