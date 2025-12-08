Este es el SUV eléctrico ideal para viajar con toda la familia y que se consigue en España a menos de 30.000 euros

Los viajes largos con niños, maletas y toda la familia ya no suponen un drama si eliges bien el coche. El Leapmotor C10 REEV combina lo mejor de un SUV eléctrico puro con la tranquilidad de una autonomía real de hasta 1.000 kilómetros, espacio de sobra para cinco adultos y un maletero enorme.

Un SUV eléctrico que cuesta menos de 27.000 euros

Este nuevo SUV chino se vende en España desde 26.800 euros gracias a los 7.000 euros de descuento que suma el Plan Moves III.

Con etiqueta Cero Emisiones, exención del impuesto de matriculación y aparcamiento gratis en muchas ciudades, el ahorro continúa después de firmar. El coste por kilómetro resulta ridículo si cargas en casa por la noche, ya que puede alcanzar los 90 km de autonomía en autopistas y los 160 km en trayectos extraurbanos a baja velocidad.

Características que lo hacen perfecto para viajar con toda la familia

El C10 mide 4,74 metros y ofrece un habitáculo muy amplio para las piernas atrás y un maletero de 435 litros que crece hasta 1.400 si abates los asientos. Cinco adultos viajan cómodos y los niños disfrutan de techo panorámico y climatizador bizona independiente.

La versión Design trae pantalla táctil de 14,6 pulgadas, Spotify nativo, asientos ventilados y calefactados delante, llantas de 20 pulgadas y portón eléctrico; un equipamiento supera a rivales que cuestan 15.000 euros más.

En seguridad logra cinco estrellas Euro NCAP y monta 17 asistentes a la conducción completos. Incluye frenada automática de emergencia, detector de fatiga, mantenimiento de carril activo y control de ángulo muerto. La familia viaja protegida en todo momento.

Tecnología REEV: eléctrico puro con 1.000 km de autonomía total

El Leapmotor C10 REEV funciona siempre con su motor eléctrico de 215 CV y batería de 28,4 kWh que da más de 140 km en uso real sin gastar una gota de gasolina, según el portal motor1. Cuando la batería se agota, un pequeño motor 1.5 de 95 CV hace de generador y recarga en marcha, una cualidad que no todos los SUV tienen.

El depósito de 50 litros permite recorrer hasta 1.000 kilómetros combinando ambos sistemas con un consumo medio homologado de 3,5 l/100 km. En autopista gasta poco más y mantiene la suavidad absoluta porque las ruedas nunca reciben fuerza directa del motor de gasolina.

La recarga rápida llega a 65 kW en corriente alterna y llena la batería en menos de media hora en puntos públicos. En casa con un wallbox de 7,4 kW recupera el 100 % en unas cuatro horas. Ideal para el día a día y los grandes viajes.