El palo de una experta a los dueños de coches sobre cómo elegir la mejor sillita infantil: "Una sillita no vale para todos por igual"

Muchos padres en España creen que cualquier sillita infantil sirve mientras lleve etiqueta naranja, pero la experta en motor Belén Rozas lanzó un palo claro a los dueños de coches.

Según datos que reveló Autofácil, el año pasado cinco menores murieron por una mala elección de este elemento fundamental, por lo que elegir la mejor opción puede salvar la vida de los más pequeños.

Los tres errores básicos que la experta no perdona

La normativa antigua ECE R44/04 dejó de fabricarse en septiembre de 2024 y cualquier sillita que la lleve queda ilegal, aunque aún circule por internet.

La experta en automoción explica que ahora es válida la etiqueta R-129 o i-Size porque incluye pruebas de choque lateral mucho más duras y protege, de verdad, al menor en accidentes reales.

Aunque muchos conductores no lo saben, las sillas se eligen ahora por altura del pequeño y no por edad, ya que dos críos del mismo año miden distinto y necesitan modelos diferentes.

Si la cabeza sobresale del reposacabezas en su posición más alta, la sillita ya no sirve y hay que cambiarla inmediatamente.

La ley española obliga a ir a contramarcha solo hasta los 15 meses, pero Rozas recomienda mantener esa posición hasta los 105 cm o cuatro años.

Uno de los principales aspectos de esta medida es que en impacto frontal esta orientación reduce hasta un 80 % las lesiones graves en cuello y columna del menor.

Lo que de verdad importa al instalarla y usarla cada día

El ISOFIX gana indudablemente si tu coche lo trae porque la sillita se ancla al chasis y elimina casi todos los fallos de montaje del cinturón. Los bebés necesitan, además, una base específica, pero la rigidez extra justifica cada euro gastado.

El niño pasa horas sentado ahí dentro, así que acolchado suficiente, buena ventilación y funda lavable en lavadora evitan llantos y movimientos peligrosos. Una sillita incómoda provoca que el pequeño intente soltarse y baja la seguridad real del viaje en familia.

Por otra parte, comprar de segunda mano resulta arriesgado porque un golpe leve ya compromete la estructura aunque no se vea y los materiales caducan entre seis y diez años luego de la fabricación.

Solo acepta una sillita usada si conoces su historial completo y tienes factura original con fecha de fabricación.

El último paso antes de pagar: que encaje en tu coche y en tu vida

No todas las sillas caben en todos los vehículos, aunque lleven homologación válida, sobre todo en coches con asientos hundidos o plazas traseras estrechas.

La recomendación de Rozas es que lleves tu coche a la tienda y pruebes la sillita instalada para evitar devolverla después de abrir la caja en tu hogar.

Cuanto más fácil resulte montar y desmontar la sillita cada día, menos errores cometerás y más segura viaja tu familia. La experta explicó que los indicadores verdes de colocación correcta, guías visibles y arnés sencillo marcan la diferencia entre una instalación perfecta y un riesgo innecesario.

Por último, cada familia necesita algo distinto según coche, número de niños, trayectos diarios o presupuesto disponible, así que preguntar a padres que ya usan ese modelo o a técnicos especializados evita sorpresas.