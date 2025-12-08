El nuevo Dacia Jogger 2026 llega con mejoras y un precio de partida menor a los 19.000 euros

Así se ve el nuevo Dacia que causa furor en España de cara al 2026 Dacia

El nuevo Dacia Jogger 2026 llega con mejoras en equipamiento, motores más potentes y etiqueta ECO en toda la gama, todo por menos dinero que antes.

La empresa española abre los pedidos del Jogger actualizado con un precio que arranca en 18.940 euros y condiciones especiales durante todo el mes de diciembre.

Características del nuevo Dacia Jogger 2026

El nuevo Dacia Jogger 2026 mantiene su fórmula de monovolumen práctico de hasta siete plazas reales y maletero generoso, pero reduce el precio de acceso hasta los 18.940 euros en acabado Essential.

La versión híbrida Expression con el nuevo motor hybrid 155 cuesta 24.550 euros, quinientos euros menos que el hybrid 140 al que sustituye. Según especialistas de Car and Driver, este precio incluye más potencia, etiqueta ECO y equipamiento superior sin subir la tarifa.

Toda la gama estrena pantalla central de 10 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas renovado y nuevas ayudas a la conducción obligatorias por normativa europea. El acabado Extreme añade un cargador inalámbrico y navegación conectada para completar la impactante oportunidad de mercado.

Los nuevos motores del Dacia Jogger

El nuevo Dacia Jogger 2026 estrena el motor hybrid 155 fabricado en Valladolid con caja en Sevilla, que entrega 155 CV y 170 Nm con caja automática electrificada. Este propulsor reduce consumo y emisiones un 10 % respecto al hybrid 140 y circula en eléctrico hasta el 80 % del tiempo en ciudad.

La opción Eco-G 120 bicarburación gasolina/GLP sube a 120 CV y amplía el depósito de GLP hasta 48,8 litros, lo que eleva la autonomía total a 1.480 kilómetros. Este motor llega en el primer trimestre de 2026 con etiqueta ECO y caja automática de doble embrague en acabado Extreme.

Volante más ergonómico y mejoras en el puesto de conducción

Por otra parte, este coche monta un volante completamente rediseñado con mejor agarre y tacto que mejora la ergonomía en viajes largos. Las versiones hybrid 155 y Eco-G 120 automático incluyen el mando E-Shifter electrónico que libera espacio en la consola central.

El Dacia Jogger 2026 Dacia

Los Eco-G 120 con caja EDC añaden levas sólidas detrás del volante para cambios manuales rápidos cuando el conductor lo desea. Este detalle combina la suavidad automática con el control directo que buscan muchos usuarios españoles.

El cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas estrena gráficos más claros y el sistema Media Nav Live ofrece navegación conectada en tiempo real. Todas estas mejoras convierten el interior del Jogger en un puesto de conducción más cómodo y moderno sin renunciar al precio contenido.

¿Por qué no existe un rival directo del Dacia Jogger 2026 en España?

En España, cuando buscas un coche de unos 19.000 euros que ofrezca siete plazas reales, maletero decente y etiqueta ECO, la oferta se reduce prácticamente a cero.

Para el experto en automoción Carlos García-Alcañiz, el nuevo Dacia Jogger 2026 juega en una liga propia porque combina dimensiones de compacto (4,55 metros), altura de SUV y una tercera fila que, aunque pensada sobre todo para niños o trayectos cortos, marca la diferencia frente a familiares tradicionales como Seat León ST, Toyota Corolla Touring Sports o Peugeot 308 SW, que superan los 4,60 metros y nunca llevan siete asientos.

Frente a los únicos que sí ofrecen siete plazas en carrocerías parecidas, como Citroën C3 Aircross o el nuevo Opel Frontera, el Jogger gana en espacio interior, maletero con cinco plazas (607 litros frente a menos de 500) y precio imbatible.