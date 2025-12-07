Santi, vendedor, no se corta sobre las principales estafas en la venta de coches y cómo evitarlas: “Cuando hay dudas, no se compra”

Santi reveló que antes de comprar un coche se deben pasar por varias etapas como revisiones administrativas hasta inspecciones profesionales.

En el creciente mercado de la venta de coches de segunda mano, la oferta y demanda ha dado origen a un gran número de estafas que parecen acrecentar con el paso del tiempo. Ante esto, Santi, vendedor con décadas de experiencia, desmontó algunos de los engaños más comunes en la compraventa de vehículos además de exponer un principio que, según él, puede salvar a cualquier comprador: “cuando hay dudas, no se compra”.

Las estafas más comunes y el origen de los engaños

En una charla en el canal de YouTube Al Corte, Santi explicó que buena parte de los problemas aparecen en coches que “huelen demasiado bien” para ser verdad. Comentó que muchos vendedores ocultan golpes, desgastes o averías básicas, recurriendo incluso a limpiezas excesivas del motor para disimular fugas.

Según su experiencia, si un coche está impecable por fuera pero el motor aparece “petroleado al extremo”, lo más probable es que haya problemas que alguien intenta tapar antes de vender.

El vendedor también señaló trampas frecuentes con el estado real del vehículo: kilómetros falseados, historiales inexistentes y ocultación de defectos como distribuciones sin hacer, bujías sin cambiar o averías en embragues bimasa. Santi recalcó que muchos compradores confían en la palabra del propietario sin comprobar nada, y ahí, dijo, “es donde empiezan las historias que luego salen caras”.

Cómo detectar irregularidades antes de pagar

Según relató, el primer filtro siempre debe hacerse desde casa: pedir la matrícula y el número de bastidor y sacar un informe de CarVertical para comprobar accidentes, propietarios y manipulación de kilometraje.

El segundo paso es revisar el informe de tráfico de la DGT para descartar cargas económicas, titulares fallecidos o situaciones que impidan la transferencia. Solo si estos dos puntos están claros, recomendó pasar al examen físico del coche.

Una vez en persona, Santi aconsejó revisar detalles concretos: neumáticos desgastados, frenos en mal estado, sistemas eléctricos que no funcionan, arranques difíciles o motores excesivamente limpios. También mencionó poner atención a coches que ya arrancan cuando llega el comprador, una señal típica para ocultar fallos en frío. Y añadió algo fundamental: “si detectas una mentira, una contradicción o un gesto raro del vendedor… ahí mismo se deja la compra”.

Por qué muchos compradores caen en las estafas más obvias

Santi afirmó que las emociones mandan más que la lógica. Explicó que mucha gente compra “por estética” o por coches potentes y populares sin evaluar el coste real de mantenimiento. En su experiencia, los compradores inexpertos buscan GTI, turbos o modelos de moda sin saber que implican embragues caros, turbos sensibles, distribuciones complejas y gastos adicionales que no pueden afrontar. La elección, dijo, suele estar completamente desconectada del bolsillo.

También reflexionó sobre la presión social y la inflación: vehículos que antes costaban lo mismo que un piso ahora vuelven a arrimarse a esos precios, lo que empuja a muchos a financiar más allá de sus posibilidades. Santi aseguró que hoy un comprador medio se estira demasiado para aparentar, mientras que lo sensato, en su opinión, sería empezar con coches económicos, atmosféricos y fáciles de mantener.