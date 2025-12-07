Joseba, especialista en gasolina, refuta a Ángel Gaitan: “Has demostrado no saber nada de aditivos”

El experto recalcó que todos los carburantes en Europa cumplen normas estrictas, EN590 para diésel y EN228 para gasolina. Shutterstock

La presentación del nuevo aditivo para combustibles de Ángel Gaitán ha desatado una fuerte respuesta en redes, después de que el mecánico explicara su funcionamiento en un vídeo que rápidamente generó dudas entre especialistas. Esa polémica llevó al divulgador y experto en combustibles Joseba a publicar un análisis técnico en el que refutó una a una las afirmaciones de Gaitán, asegurando que el creador “no ha acertado ni una” y que sus ensayos no tienen validez real.

Las críticas comienzan por el propio producto

En su análisis, publicado en su canal de YouTube Easy Gas, Joseba cuestionó desde el inicio el funcionamiento y la promesa del aditivo presentado por Gaitán. Señaló que el producto, un envase de 300 ml que supuestamente protege el motor durante 15.000 kilómetros, se vende bajo una premisa que considera irreal: “No me creo que un aditivo permanezca adherido a las paredes del depósito para ir cayendo poco a poco”.

A su juicio, el planteamiento contradice cualquier principio básico sobre aditivación. Incluso comparó el precio y la forma de uso con su propio producto, explicando que él nunca recomendaría usar un aditivo “cada 15.000 ni cada 1.000 kilómetros”, sino en cada depósito, si se quiere cumplir la función real de mejora del combustible. “Estos aditivos milagro… no me los creo”, declaró.

El desencuentro aumenta con las afirmaciones sobre la calidad del combustible

Otro punto fuerte de la crítica de Joseba fue la referencia de Gaitán a la supuesta mala calidad de los combustibles españoles. El especialista recalcó que todos los carburantes en Europa cumplen normas estrictas, EN590 para diésel y EN228 para gasolina, por lo que no procede compararlos con los de otros países.

“No te vayas a desprestigiar nuestros carburantes”, afirmó, recordando además que el origen del combustible es común y la diferencia real está en cómo cada operador lo aditiva.

También desmintió la afirmación sobre la influencia del azufre en la lubricación. Según Joseba, existe un mito que atribuye a los combustibles antiguos una lubricidad mayor debido al azufre, algo que tilda de “radicalmente falso”: “El azufre lo único que hace es corrosionar los metales no férricos”.

Refutando las pruebas de Ángel Gaitán

Joseba también analizó la prueba de Gaitán en la que mezcla combustible y agua con el aditivo. Y señaló que precisamente ocurre lo contrario de lo deseable: el aditivo emulsiona el agua. Para el especialista, un buen aditivo debe hacer lo opuesto: “Un aditivo tiene que desemulsionar el agua para que precipite en el fondo del depósito”.

Insistió en que la emulsión perjudica el funcionamiento del motor, ya que permite que el agua se mezcle con el combustible en lugar de separarse como corresponde.

En otro tramo, Joseba desmontó la prueba donde Gaitán quema unas gotas del producto y asegura que el residuo resultante es un lubricante. Según el experto, ese residuo “es detergente, no lubricante”, y recuerda que existe un ensayo específico, el HFR, para medir realmente la huella de desgaste y la lubricidad. “No se mide con un cenicero y un mechero”, critica.

Joseba también discutió la demostración en la que se muestra un agua con un pH extremadamente ácido (entre 1 y 2). Explicó que esto no se corresponde con ninguna situación real: “El agua por condensación del depósito tiene un pH entre 7 y 8”. Añadió, además, que el aditivo solo neutraliza esa acidez porque contiene detergentes alcalinos, algo que ocurriría con cualquier aditivo del mercado y no es prueba de nada.

En su conclusión, Joseba sintetizó su postura: ni se debe emulsionar agua, ni se puede validar la lubricidad quemando un producto, ni el agua de un depósito es ácida. Afirmó que los ensayos presentados por Gaitán “se caen por su propio peso” y dejó entrever que podrían estar hechos solo “para la cámara”.

Finalmente, reconoció la trayectoria profesional del mecánico, pero subraya su crítica: “De aditivos has demostrado saber cero”.