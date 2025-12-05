Así es el nuevo Kia Seltos, el pequeño SUV que pronto llegará al mercado: "Tendrá un formato multienergía"

La llegada de una nueva generación del Kia Seltos ha despertado interés incluso antes de que el modelo se presente oficialmente. La marca lleva tiempo reforzando su oferta de coches SUV y al parecer, considera que hay espacio para un integrante más. El nombre no es nuevo: este Seltos ya se vendió en otros mercados, especialmente en Norteamérica, aunque en España nunca llegó a aparecer. Ahora Kia confirma que el modelo “renace” con un enfoque global y deja entrever que Europa podría estar en sus planes.

Kia Seltos: un diseño con más carácter y enfoque multienergía

Según describen los expertos de Car and Driver, el Seltos adopta la filosofía “Opposites United”, que Kia ha convertido en su sello, con líneas rectas, superficies tensas y un aspecto general más robusto que en su primera generación.

Las proporciones recuerdan a las del EV3, aunque con algunas diferencias, sobre todo en el planteamiento mecánico, que en este caso será multienergía. El frontal y la zaga muestran un aire más cercano al Kia K4, con ópticas estrechas y un lenguaje visual contundente.

Detrás de esa apariencia está el trabajo del equipo de diseño de Kia, encabezado por Karim Habib, que lleva años buscando mejorar la aerodinámica incluso en modelos de aspecto musculoso. Ese esfuerzo se aprecia en detalles como los tiradores integrados o la limpieza de las superficies, algo que suele marcar la diferencia en consumos y eficiencia.

Gama, acabados y lo que queda por descubrir

Kia adelanta que el nuevo Seltos contará con dos acabados, X-Line y GT-Line, además de una gama amplia de colores. La presentación mundial tendrá lugar el 10 de diciembre mediante un evento online en el canal oficial de YouTube de la marca, donde se revelarán el interior, las motorizaciones y el resto de especificaciones.

La gran incógnita es su futuro dentro del mercado europeo. Kia no ha confirmado aún si el Seltos formará parte de su oferta en regiones como España, donde la gama SUV está ya muy consolidada.

Si finalmente llega, deberá situarse entre el Niro y el Sportage para no pisar a ninguno de los dos. Por ahora, todo apunta a que la marca quiere dejar abierta esa posibilidad, y que el Seltos podría ocupar un hueco que complementa a los modelos existentes sin solaparlos.