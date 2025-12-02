Juan Carlos, ex Guardia Civil, no se corta la lengua sobre la baliza V16: “La DGT incumple la ley constantemente”

El debate sobre la baliza V16 ha sumado una nueva voz en contra gracias a las declaraciones de Juan Carlos, ex Guardia Civil de Tráfico y experto en seguridad vial. En una reciente entrevista, "El Desterrado" (como es conocido en redes) no dudó en denunciar que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha cometido graves errores legales y ha promovido una medida que califica como "chapuza" y un "negocio montado" a costa de la seguridad y el bolsillo de los conductores españoles.

La V16 no conectada: Un sacacuartos de utilidad limitada

A través de una charla con Juan del canal de YouTube Car Wow, Juan Carlos mencionó que, antes de la polémica baliza, ya existía un modelo aprobado en 2010 (la baliza V2) que cumplía con la homologación internacional (reglamento 65). El experto cuestionó por qué la DGT impulsó el desarrollo de una nueva señalización en 2018, la V16 no geolocalizada, que ni siquiera tenía que cumplir inicialmente con normativas técnicas rigurosas.

Su conclusión fue contundente: "Mi opinión es que esto es un sacacuartos". Los ciudadanos que compraron este modelo entre 2018 y 2026 han estado "gastando la pasta a lo tonto, inútilmente". Este proceso, afirmó, solo sirvió para enriquecer a las empresas fabricantes y al sistema con el IVA del 21%, ofreciendo una utilidad muy limitada ya que existían opciones previas y la baliza no estaba geolocalizada.

Denuncia de incumplimiento legal constante por la DGT

El ex Guardia Civil de Tráfico también lanzó una acusación más grave al afirmar que la DGT está promoviendo la "cultura del desobedecimiento al ordenamiento jurídico", vulnerando el Artículo 9 de la Constitución.

El primer ejemplo que utilizó fue la retirada de la obligatoriedad de usar triángulos de preseñalización en autopistas y autovías, una decisión que, según la ley, solo puede ser tomada tras un cambio legal que no se había producido en ese momento.

Otro punto de choque directo con la normativa vigente es la promoción de la baliza V16 como sustituto de los triángulos, bajo la recomendación de "no salir del vehículo". Juan Carlos recordó que la ley de circulación establece que, salvo en circunstancias de peligro extremo para el conductor, la obligación es salir del vehículo y ponerse en una zona segura (detrás del guardarail, por ejemplo). Al incitar a permanecer dentro, la DGT contraviene la ley, exponiendo al conductor a un riesgo mayor.

El gran fallo de la geolocalización

Respecto a la futura obligatoriedad de la baliza V16 geolocalizada a partir de 2026, el experto opinó que será ineficaz. La clave del fracaso se debe a la "ausencia de inteligencia" en la aplicación. La principal carencia es que España no dispone de una ley de tiempos de respuesta para los servicios de emergencia, algo que sí existe en otros países como Alemania.

La centralización de los equipos de respuesta (Guardia Civil, 061, Bomberos) ha provocado que el tiempo de asistencia en zonas rurales o apartadas sea, en ocasiones, de más de dos horas.

Por lo tanto, preguntó: "¿Para qué quieres la baliza geolocalizada, si no va a funcionar?". Además, advirtió que la falta de regulación sobre su uso crea graves problemas de seguridad ciudadana, pues un malhechor podría encender varias balizas en un punto para desviar la atención policial de forma intencionada y robar en otro.

Una "gigantesca chapuza" basada en el afán de protagonismo

Para Juan Carlos, el cúmulo de errores técnicos, normativos y operativos alrededor de la baliza V16, no es resultado de una estrategia maquiavélica, sino de "incompetencia" y una "incapacidad para hacer las cosas con sentido común". El ex Guardia Civil atribuyó gran parte de estas "barbaridades, una tras otra" al afán de protagonismo mediático del director general de Tráfico, una figura política y no necesariamente un experto en seguridad vial.