JF Calero, experto en automoción, se rinde ante el Cupra Raval: Es el primer coche eléctrico urbano 100% español

El CUPRA Raval, presentado inicialmente como UrbanRebel, se mueve por la emoción, diseñado y desarrollado para un mundo eléctrico más rebelde. Cupra Official

JF Calero, reconocido experto en automoción del canal de YouTube carwow.es, ha tenido acceso exclusivo al Cupra Raval en la planta de Martorell.

Este modelo, diseñado y desarrollado en Barcelona, promete ser el primer coche eléctrico urbano 100% español capaz de combinar eficiencia con un verdadero espíritu deportivo.

¿Es el Cupra Raval un simple coche utilitario o algo más?

Aunque mide 4,03 metros (similar a un SEAT Ibiza), su espacio interior es muy superior gracias a la plataforma eléctrica MEB Plus. Calero asegura que "olvídate si tenías en la memoria eso de coche pequeño, de coche utilitario, porque esto no es un utilitario".

Además, se confirmó que el precio de salida será de 26.000 euros y ofrecerá una autonomía real de entre 400 y 450 km.

Durante la prueba junto al ingeniero de chasis Joan Roch se destaca la corrección de errores del pasado. La marca ha escuchado el feedback y recupera los discos de freno traseros.

Además, implementan el sistema "One Box" para la frenada, que integra la parte mecánica y eléctrica, eliminando ese tacto esponjoso previo. Calero sentencia sobre estas mejoras que "este coche en concreto, tiene cosas ahora que no tienen coches dentro de Cupra con el doble de precio".

El SUV urbano español de Cupra

Según el experto en automoción, el Cupra Raval busca recuperar la esencia de los compactos GTI de hace décadas. Sus potencias oscilan entre 210 y 226 caballos en la versión VZ Extreme.

Al volante, el experto en automoción destaca una dirección directa y una suspensión que permite disfrutar sin incomodidades. "No es un coche de ir sacando empastes de las muelas", afirma Calero sobre su confort.

Datos claves que definen a este urbano: