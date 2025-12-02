Un experto en coches rompe mitos y explica qué presión de neumáticos necesitas en invierno para ahorrar de verdad

Con la llegada del invierno, muchos conductores españoles se olvidan de un ajuste importante que ayuda a ahorrar gasolina y a conducir más seguros: la presión de los neumáticos. Un experto en coches de Michelin rompe algunos mitos y explica qué presión necesitas durante el invierno para circular sin gastar de más y sin poner en riesgo el agarre en carreteras frías y húmedas.

¿Cuál es la presión recomendada en invierno?

El fabricante de neumáticos para coches de Michelin indica una presión concreta en la puerta del conductor o en el manual, pero el frío obliga a corregirla. Un experto en coches sugiere que, cuando hace mucho frío, es buena idea añadir unos 0,2 bares extra de presión en tus neumáticos. Esto se debe a que, con temperaturas bajas, el aire se contrae y la presión real en el interior del neumático disminuye, incluso si el manómetro sigue mostrando lo mismo.

Es importante mantener una diferencia de presión de 0,2 bares, ya que compensa la bajada natural que ocurre a partir de noviembre con cada 10 °C menos en el clima. Talleres y marcas como Michelin coinciden en que ese pequeño ajuste ayuda a que el neumático mantenga su forma ideal, disminuye la resistencia a la rodadura y evita gastar más carburante en los meses fríos.

Conducir con una presión baja puede deformar la rueda, aumentar la superficie que contacta con el asfalto y hacer que gastes más gasolina, hasta en un 5% en algunos casos. El profesional destaca que ese pequeño cambio también ayuda a evitar el desgaste irregular en la banda de rodadura y a que las cubiertas duren más tiempo.

Inflar demasiado los neumáticos tampoco es buena idea: reduce el agarre en caminos mojados y en hielo, y hace que el coche sea más nervioso en las curvas. La mejor opción es respetar la presión recomendada por el fabricante, añadiendo esos 0,2 bares extra en invierno, ni más ni menos, para conducir con seguridad y sin gastar más de lo necesario.

Cómo y cuándo medir la presión de los neumáticos

Lo más importante es medir siempre cuando los neumáticos estén fríos, después de haber recorrido menos de tres kilómetros o después de estar un buen rato sin usar el coche. Si mides cuando están calientes, la presión se verá más alta de lo que realmente es, por el aire caliente, y esto puede hacer que tengas una lectura equivocada y conduzcas con menos presión de la que necesitas.

Antes de un viaje largo o si llevas mucho peso en el coche, revisa la tabla de presión recomendada para cargas completas, que suele estar en la puerta o en el tapón del combustible. Además, algunos expertos recomiendan usar siempre el mismo manómetro, preferiblemente en gasolineras o talleres de confianza, para asegurarte de que las mediciones sean correctas y consistentes.

Es aconsejable revisar la presión de los neumáticos una vez al mes, y en invierno, al menos cada quince días, porque el frío hace que el aire se escape más rápido. Con solo cinco minutos en la gasolinera, puedes ahorrar dinero, viajar más seguro y evitar multas por usar neumáticos en mal estado.