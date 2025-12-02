Este es el coche utilitario más vendido de España en noviembre y que pone en jaque a los SUV

Este es uno de los coches más populares de España en 2025 Freepik

El mercado español cerró noviembre con un crecimiento sólido y con un dato que se aleja de la creencia de los últimos tiempos: los utilitarios siguen siendo populares en España en comparación con los coches SUV. Eso es gracias a precios más accesibles y a un contexto económico que obliga a priorizar el coste final. El mejor ejemplo es el Dacia Sandero, líder indiscutible del año. Además, este mes dejó movimientos interesantes en la lucha por el resto de las posiciones del podio.

El Dacia Sandero continúa como líder indiscutible en España

El Sandero lleva meses en solitario y noviembre no fue distinto. Cerró el mes con 3.575 unidades y mantiene un colchón inalcanzable en el acumulado anual, donde suma 35.824 matriculaciones. Su fórmula de sencillez, precio competitivo y bajo coste de uso lo mantiene como la opción preferida para muchos compradores que buscan un coche práctico sin grandes complicaciones.

En un panorama donde los SUV ocupan la mayoría del espacio mediático, el Sandero demuestra que el segmento utilitario sigue siendo decisivo.

El Renault Clio aprieta la pelea por la segunda posición

El Renault Clio firmó otro mes sólido con 3.067 unidades, suficientes para afianzarse en la segunda posición del ranking anual con 23.247 matriculaciones. Este buen ritmo le permite tomar distancia respecto al MG ZS, que ha frenado su impulso en los últimos meses y tiene complicado recuperar el segundo lugar.

El Seat Ibiza entra en la pelea y se acerca al MG ZS

Otro modelo que ha tenido un cierre de otoño positivo es el Seat Ibiza, que registró 2.077 unidades en noviembre y alcanzó las 21.259 en el acumulado anual. El Ibiza confirma que los utilitarios nacionales también siguen teniendo un hueco entre las primeras opciones del mercado, pese al dominio de los todocaminos.

Un noviembre fuerte para el mercado y con cambios en el top 10

Noviembre dejó un crecimiento del 12,9% y un total de 94.124 matriculaciones, un impulso suficiente para superar el millón de coches vendidos en 2025. El mercado suma ya 1.045.638 unidades, un 14,7% más que el año pasado.

En el top 10 mensual destacaron también el Peugeot 2008, el Toyota Yaris Cross, el Hyundai Tucson y el Volkswagen T-Roc, que mantienen la fortaleza del segmento SUV.