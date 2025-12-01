JuanFran, experto en coches, sobre la nueva versión de MG HS que es toda una ganga en el segmento

La nueva versión híbrida del MG HS ha aterrizado en el mercado español con una propuesta agresiva: mucha potencia eléctrica, consumos competitivos y un precio que lo coloca entre las opciones más atractivas del segmento C-SUV, un equilibrio que, según el especialista JuanFran, lo convierte en “una ganga difícil de ignorar”.

Un sistema híbrido potente y pensado para rivalizar con Toyota

El MG HS Hybrid Plus combina un motor eléctrico de casi 200 CV con un bloque 1.5 turbo de 143 CV, alcanzando 224 CV de potencia conjunta. JuanFran destacó, en su canal de YouTube Car Wow, que “el eléctrico manda claramente en este coche”, un enfoque poco habitual en híbridos de este rango. La marca declara 5,5 L/100 km de consumo homologado, cifra que el experto reconoce como optimista, pero aun así competitiva.

La gama se ofrece en dos niveles, Confort (32.500 €) y Luxury (34.900 €), siendo este último el que, en palabras de JuanFran, “trae todo lo que un usuario medio podría pedir por debajo de los 35.000 euros”. El maletero supera los 500 litros, con formas regulares y un doble fondo útil, otro punto que el probador señala como ventaja real frente a sus rivales.

Interior sobrio, mucho espacio y un multimedia que sigue lejos de la competencia

El interior apuesta por un diseño discreto, correctamente rematado y con un espacio trasero sobresaliente. Para JuanFran, “el coche no brilla en nada concreto, pero aprueba alto en casi todo”. La doble pantalla aporta modernidad, aunque el sistema multimedia continúa siendo uno de los puntos flojos: climatización dependiente de la pantalla, menús poco intuitivos y algunos retrasos en respuesta.

Aun así, el experto reconoció un avance respecto a generaciones previas y valora que MG haya añadido accesos directos configurables en el volante para compensar la ausencia de botones físicos.

En carretera sorprende por su empuje eléctrico y un comportamiento más ágil de lo esperado

Durante la prueba, el modelo demostró una conducción suave en ciudad gracias a su batería de 1,8 kWh y un motor eléctrico con mucho par desde abajo. En carretera, el MG HS mantiene estabilidad, empuje sólido y un control de estabilidad permisivo que permite una conducción más dinámica de lo que uno espera en un SUV híbrido de este precio. JuanFran se mostró especialmente sorprendido en tramos de montaña, donde aseguró que “se sostiene mejor de lo que imaginaba y no cae en los vicios típicos de muchos híbridos pesados”.

Con esta combinación de equipamiento, potencia real y precio contenido, el especialista concluye que el MG HS es una de las compras más interesantes del segmento para quienes buscan un SUV amplio y eficiente sin pagar cifras desorbitadas.