La lista de coches candidatos a "Mejor compra 2026" en Europa tiene a dos sorpresas de menos de 30.000 euros

La lista de coches candidatos a "Mejor compra 2026" en Europa incluye dos sorpresas por menos de 30.000 euros, demostrando que no siempre es necesario gastar grandes sumas para conseguir vehículos de calidad.

Entre los aspirantes a este prestigioso galardón, la selección de AutoBest destaca por ofrecer opciones atractivas tanto para quienes buscan tecnología avanzada como para quienes priorizan el precio.

¿Cuáles son los modelos de coches destacados en la lista de "Mejor compra 2026"?

El galardón AutoBest es uno de los más esperados por los compradores de coches nuevos, ya que premia el modelo con la mejor relación calidad-precio. En esta edición se incluyen opciones que han sorprendido por su accesibilidad y tecnología avanzada, según detalla el sitio Soy Motor.

Destacan dos modelos por estar por debajo de los 30.000 euros, un rango de precio clave para muchos compradores europeos que buscan vehículos económicos y funcionales.

BYD Dolphin Surf

El BYD Dolphin Surf destaca por ser un eléctrico compacto con un diseño llamativo y moderno. Con una autonomía que varía entre 220 y 330 kilómetros, dependiendo de la versión, y un precio que oscila entre los 18.000 y 25.000 euros, se posiciona como una opción asequible y eficiente para quienes buscan un segundo coche o un modelo de acceso al mundo de la movilidad eléctrica.

Fiat Grande Panda

El Fiat Grande Panda llega con una renovación significativa en su diseño, ampliando su tamaño sin perder la esencia de su versión original. Con versiones que van desde los 17.000 hasta los 28.000 euros, este modelo es una excelente opción urbana que ofrece versiones gasolina, híbridas y eléctricas. Su precio competitivo y su tamaño compacto lo hacen perfecto para la ciudad.

¿Cuál será el ganador entre los coches aspirantes?

Con los 32 periodistas del jurado evaluando los modelos en un circuito de pruebas en Viena, la elección final del "Mejor coche AutoBest 2026" está cada vez más cerca. Los modelos elegidos para ser parte de la lista son un reflejo de la evolución del mercado.

Los modelos, que combinan innovación, accesibilidad y tecnología, están siendo probados para determinar cuál ofrece la mejor relación calidad-precio. La votación del público, que representa el 50% de la decisión final, será crucial para elegir al ganador.