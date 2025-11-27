Joseba, experto en automoción, sobre el negocio para tener coche sin comprar uno: “Es para gente que no quiere obligarse a nada”

El modelo de suscripción de vehículos comienza a consolidarse como una alternativa para quienes necesitan un coche de forma inmediata y sin atarse a contratos largos. A diferencia del renting, ofrece flexibilidad total, permite contratarlo mes a mes y cancelarlo sin penalizaciones. Así lo explicó Joseba, del canal Easy Gas, que señaló que esta modalidad funciona “como un renting de corto plazo, pero sin obligación de permanencia”.

A quién le sirve realmente un coche por suscripción

El experto expuso varios perfiles para los que esta fórmula encaja especialmente bien. Uno de ellos es el de trabajadores que inician un empleo con periodo de prueba y requieren un coche temporal sin comprometerse durante tres años. “Puedes usarlo uno, dos o tres meses, y si todo va bien, ya te planteas renting o compra”, afirmó.

Otro caso habitual es el de quienes dejan su coche en el taller tras un accidente y necesitan una solución durante semanas o meses. También funciona para quienes pierden su vehículo repentinamente y aún no saben qué modelo comprar, pero requieren movilidad inmediata.

Costes y diferencias respecto al renting y al alquiler tradicional

Aunque la suscripción es más cara que el renting, mantiene ventajas claras en flexibilidad. El especialista comparó cifras aproximadas: unos 300 euros al mes en renting frente a 450 en suscripción, mientras que alquilar un coche por días puede superar fácilmente los 1.000 euros mensuales.

Recordó, además, que el renting obliga a pagar todo el contrato aunque se devuelva antes de tiempo, algo que muchos usuarios desconocen, mientras que la suscripción se cancela al instante sin penalizaciones.

Este modelo no pretende sustituir la compra ni el renting tradicional, sino resolver situaciones puntuales en las que el usuario necesita un coche sin plazos fijos ni trámites prolongados. “Es una solución para personas muy concretas que necesitan un coche, pero no saben por cuánto tiempo”, declaró el especialista, que destacó la utilidad del sistema tras analizarlo en profundidad.

Una alternativa cada vez más presente en la movilidad urbana

Aunque aún no es masivo, el formato por suscripción gana terreno en un mercado cada vez más orientado a la flexibilidad y al pago por uso. Su coste superior responde a la ausencia de permanencia y a la inclusión de mantenimiento y servicios básicos. Para quienes valoran la libertad por encima del compromiso, esta modalidad se posiciona como una opción práctica y adaptable.