La DGT rompe los 10 mitos que circulan en redes sociales sobre la baliza V16: ¿multas de 30.000 euros?

La recta final hacia la obligatoriedad de la baliza V16 conectada está generando una ola de dudas y versiones contradictorias en redes sociales. La DGT ha salido a aclarar qué es cierto y qué no sobre este dispositivo, que sustituirá definitivamente a los triángulos a partir del 1 de enero de 2026. Coches, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos mixtos deberán llevarla, mientras que las motos quedan fuera de la obligación, aunque Tráfico recomienda su uso.

La DGT confirma que el uso de la baliza V16 será obligatorio

Uno de los comentarios más repetidos es que la V16 no llegará a ser obligatoria. La DGT lo desmiente con rotundidad. Su incorporación está fijada en el Reglamento General de Vehículos y, desde enero de 2026, será el único elemento válido para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera por avería o accidente.

No comparte datos personales ni rastrea al conductor

Otra creencia extendida afirma que la baliza geolocaliza continuamente al vehículo o transmite información personal. Tráfico aclara que solo envía su posición cuando se activa y exclusivamente para mejorar la seguridad vial. No registra velocidad, no sigue el recorrido y no puede identificar la matrícula.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos ha confirmado que la información es completamente anónima y que su compra no exige aportar datos personales.

No todas las balizas sirven

El organismo también advierte de que no basta con adquirir cualquier V16 conectada. Solo son válidas las balizas homologadas que aparecen en el listado oficial de la DGT. Estas unidades han superado ensayos certificados y deben mostrar en la tulipa el nombre del laboratorio y el número de homologación.

No requiere móvil ni aplicación

Pese a lo que circula en redes, no es necesario sincronizar la baliza con un teléfono o descargar ninguna app. Todos los elementos necesarios están integrados: chip GPS, tarjeta SIM y sistema de comunicación. Nada de esto es extraíble por el usuario.

Su conectividad no tiene coste adicional

Otro mito muy extendido es que la V16 obligará a pagar cuotas para mantener la conexión. Tráfico aclara que el servicio está incluido en el precio del dispositivo durante un periodo mínimo de 12 años.

Funciona incluso sin cobertura

Hay quien asegura que la baliza no sirve en túneles o zonas sin red, pero la DGT recuerda que funciona como señal luminosa en cualquier circunstancia. Además, sus sistemas IoT están diseñados para operar incluso en condiciones complicadas.

No llama al 112 ni activa la asistencia

La V16 no se comunica con emergencias ni solicita una grúa de manera automática. Su función es estrictamente señalizar el vehículo y transmitir su ubicación. Cualquier llamada deberá realizarla el conductor.

Los triángulos no son más seguros

Tráfico también desmiente que los triángulos sigan siendo la opción más segura. Recuerda que para colocarlos hay que bajarse del vehículo y caminar por la calzada, uno de los momentos de mayor riesgo y motivo por el que se cambia al sistema luminoso.

Puede usarse fuera de España

Algunos usuarios creen que la baliza no es válida fuera del país. Sin embargo, los vehículos españoles pueden emplearla en los países que firmaron la Convención de Viena, entre ellos Francia, Italia, Alemania, Portugal o Reino Unido.

No existen multas desorbitadas

Por último, la DGT aclara que las sanciones de hasta 30.000 euros son un bulo. No llevar la baliza V16 homologada se considera infracción leve y conlleva una multa de 80 euros, la misma cuantía que la actual por no disponer de triángulos.