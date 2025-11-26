Un experto en conducción, sobre los mejores consejos para conducir en nieve y qué aspectos revisar antes de salir

Un experto en conducción ofreció una serie consejos claros para conducir en nieve, además dedestacar los principales aspectos a revisar antes de iniciar un viaje en época fría. La seguridad depende de la preparación del conductor y del estado del vehículo, por lo que anticipar riesgos resulta vital. Las carreteras invernales exigen prudencia, atención y un mantenimiento adecuado.

Consejos esenciales para conducir en nieve

El experto de RACE recomendó mantener una distancia de seguridad amplia en vías con nieve por el aumento de la distancia de frenado sobre superficies deslizantes. La velocidad baja el riesgo de pérdida de control y las marchas largas favorecen la tracción.

La tensión emocional sube en condiciones fuertes de invierno, por lo que es útil realizar más pausas para descansar y recuperar la concentración. También aconsejó evitar maniobras bruscas y frenadas secas. El coche mantiene mejor el control con movimientos suaves sobre el volante y una presión moderada en el freno.

El freno motor ayuda en descensos, aunque sin abusar de marchas cortas. La temperatura interior adecuada evita cristales empañados y mantiene al conductor despierto durante todo el viaje.

El experto añadió que hay que manenterse alertas sobre los adelantamientos, ya que cualquier reacción puede sorprender en calzadas con nieve.

Antes de una maniobra así, se debe analizar el estado del firme y valorar si resulta una acción necesaria. Además, las cadenas deben ir siempre en el maletero y su colocación debe conocerse con anticipación.

Aspectos revisar antes de salir en un viaje con nieve

El vehículo necesita una revisión completa antes de circular en estas condiciones. El especialista de Race señaló la importancia del anticongelante, niveles de líquidos al día, batería sin desgaste y limpiaparabrisas con líquido especial para frío. Los frenos y la dirección requieren comprobación profesional para asegurar eficacia total.

El sistema de climatización debe limpiar filtros y trabajar sin fallos para mantener la visibilidad. Las luces también necesitan una regulación correcta que no deslumbre y mejore el alcance visual.

Los neumáticos de invierno con dibujo adecuado aumentan la adherencia por debajo de 7°C. Las cadenas, chaleco reflectante, luz V16, guantes y manta no pueden faltar por si surge una emergencia.